Ο Ίλον Μασκ επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το φορολογικό και δημοσιονομικό του νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «εξοργιστικό» και «αηδιαστικό έκτρωμα».

Το νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων, εγκρίθηκε από τους Ρεπουμπλικανούς στη Βουλή τον Μάιο και ο πρόεδρος το έχει χαρακτηρίσει ως «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο».

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας εξέφρασε την αντίθεσή του στις φορολογικές περικοπές μέσω της πλατφόρμας του, X, γράφοντας: «Συγγνώμη, αλλά δεν το αντέχω άλλο. Αυτό το τεράστιο, εξοργιστικό, γεμάτο “pork” (τοπικές παροχές) νομοσχέδιο δαπανών του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό έκτρωμα. Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025