Έκοψε την επιχορήγηση ύψους 25.000 δολαρίων για το πρόγραμμα «Ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων στην Ελλάδα», ο Ίλον Μάσκ, μέσω του αμερικανικού DOGE, του οποίου ηγείται.

Σκοπός του προγράμματος που χρηματοδοτούσαν οι ΗΠΑ ήταν η «υλική, νομική και ψυχολογική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες της LGBTQIA+ κοινότητας».

O Μασκ επιβεβαίωσε την είδηση αναπαράγοντας ανάρτηση του χρήστη «Libs of TikTok», λογαριασμός ο οποίος αναρωτιόταν «γιατί χρηματοδοτούμε τέτοια σκουπίδια;» με τον Μασκ να αποκρίνεται «υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις».

So many situations like this https://t.co/8XOlAWpYXx

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025

