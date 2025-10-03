Μήνυμα προς τους εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε το πρωί της Τετάρτης ο Έλον Μασκ, καλώντας τους να «σταματήσουν το Netflix για την υγεία των παιδιών τους».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια της κριτικής που δέχεται η πλατφόρμα streaming για τη σειρά κινουμένων σχεδίων Dead End: Paranormal Park, στην οποία πρωταγωνιστεί μια έφηβη τρανς. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla γνωστοποίησε μάλιστα ότι έχει ήδη ακυρώσει τη συνδρομή του, ενώ αναδημοσίευσε αναρτήσεις λογαριασμών που ζητούν μποϊκοτάζ της υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη σειρά έκανε πρεμιέρα το 2022 και προβλήθηκε για δύο σεζόν, προτού ακυρωθεί το 2023, όπως είχε ανακοινώσει ο δημιουργός της, Hamish Steele. Ωστόσο, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι κατηγορούν το Netflix ότι «προωθεί την τρανς κοινότητα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ παρεμβαίνει σε ζητήματα πολιτισμικών «πολέμων». Ο δισεκατομμυριούχος έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει ανοιχτά επικριτικές θέσεις για τα τρανς άτομα, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και σε συνεντεύξεις του. Η προσωπική του στάση συνδέεται και με τη δημόσια ρήξη που έχει με την 21χρονη τρανς κόρη του, για την οποία έχει δηλώσει ότι «ο ιός της αφύπνισης σκότωσε το παιδί του».

Η επίθεση του Μασκ στο Netflix συνέπεσε με πτώση περίπου 2% στη μετοχή της εταιρείας την Τετάρτη, σε μια περίοδο που η αγορά ούτως ή άλλως παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.