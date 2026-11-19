Τον απερίφραστο θαυμασμό του για την Κίνα και τα τεχνολογικά της επιτεύγματα εξέφρασε ο Ίλον Μασκ από τη Σεντζέν, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της APEC, συμμετέχοντας στην αμερικανική επιχειρηματική αντιπροσωπεία που συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου, Ρεν Χονγκμπίν, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX δήλωσε «τεράστιος θαυμαστής της Κίνας». Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Αμερικανός μεγιστάνας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της διατήρησης ομαλών σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο, εστιάζοντας στην ανάγκη για κοινή ευημερία.

«Όσο περισσότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνει η καθεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασκ, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διμερούς συμπόρευσης.

Ο εξάχρονος X Æ A-Xii και ο «παράδεισος των παιχνιδιών»

Από το ταξίδι του δισεκατομμυριούχου δεν έλειψαν και οι πιο χαλαρές στιγμές, καθώς στο πλευρό του βρισκόταν ο 6χρονος γιος του. Ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό Yuyuan Tantian, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Μασκ απευθύνεται στον μικρό X Æ A-Xii, ο οποίος επιβεβαιώνει στην κάμερα ότι αγαπά την Κίνα. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας συμπληρώνει με χιούμορ ότι η ασιατική χώρα είναι ένας «παράδεισος των παιχνιδιών», δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό με τη διαπίστωση ότι τα κινεζικά εργοστάσια κατασκευάζουν «σχεδόν τα πάντα».