Το πόσο μεγάλος… θαυμαστής του Φειδία Παναγιώτου είναι ο Ίλον Μασκ, επιβεβαίωσε ο ίδιος για ακόμη μια φορά, καθώς δεν παραλείπει να αποθεώνει τον Κύπριο Ευρωβουλευτή με κάθε ευκαιρία.

Αυτή την φορά, ο Ίλον Μασκ κοινοποίησε βίντεο του Φειδία, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («European Democracy Shield», Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια), καλώντας τον κόσμο να τον ψηφίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025