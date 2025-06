Robert A. Pape

Foreign Affairs – 17 Ιουνίου 2025

Ο ROBERT A. PAPE είναι καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και διευθυντής του Προγράμματος για την Ασφάλεια και τις Απειλές του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου « Bombing to Win: Air Power and Coercion in War». Περισσότερα από τον Robert A. Pape

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε μια παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία στο Ιράν για να επιτύχει κάτι που καμία άλλη χώρα δεν έχει κάνει ποτέ πριν: να ανατρέψει μια κυβέρνηση και να εξαλείψει τις σημαντικές στρατιωτικές της δυνατότητες χρησιμοποιώντας μόνο αεροπορική ισχύ. Η προσπάθεια του Ισραήλ να επιτύχει αυτούς τους εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους με μια αεροπορική εκστρατεία και εξελιγμένα δίκτυα πληροφοριών, αλλά χωρίς την ανάπτυξη χερσαίου στρατού, δεν έχει σύγχρονο προηγούμενο.

Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν ποτέ να επιτύχουν τέτοιους στόχους μόνο μέσω αεροπορικών επιδρομών κατά τη διάρκεια των μαζικών στρατηγικών εκστρατειών βομβαρδισμού του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, του πολέμου της Κορέας, του πολέμου του Βιετνάμ, του Πολέμου του Κόλπου, των πολέμων στα Βαλκάνια ή του πολέμου στο Ιράκ. Ούτε η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία ή την Ουκρανία. Και το ίδιο το Ισραήλ δεν έχει επιχειρήσει ποτέ μια τέτοια εκστρατεία σε προηγούμενες συγκρούσεις στο Ιράκ, τον Λίβανο, τη Συρία ή ακόμα και στην πιο πρόσφατη επιχείρησή του στη Γάζα.

Το Ισραήλ , η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, έχει σημειώσει πολυάριθμες τακτικές επιτυχίες χρησιμοποιώντας αεροπορική ισχύ ακριβείας και εξαιρετικές πληροφορίες από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν δολοφονήσει ανώτερα στελέχη σε οργανώσεις-πληρεξουσίους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους της μεσαίας και ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ. Σε προηγούμενη ανταλλαγή πυραύλων τον Απρίλιο, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας κατέστρεψε μια ποικιλία συστημάτων αεράμυνας και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν. Και οι πιο πρόσφατες επιθέσεις του στο Ιράν έχουν σκοτώσει ανώτερα στελέχη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έχουν καταστρέψει σημαντικά συστήματα επικοινωνιών του καθεστώτος, έχουν προκαλέσει ζημιές σε σημαντικούς οικονομικούς στόχους και έχουν υποβαθμίσει μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Αλλά ακόμη και καθώς συνεχίζει να σημειώνει μεμονωμένες νίκες, το Ισραήλ φαίνεται να πέφτει στην «παγίδα της έξυπνης βόμβας», όπου η υπερβολική εμπιστοσύνη σε όπλα ακριβείας και πληροφορίες όχι μόνο επιτρέπει στους ηγέτες της χώρας να πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν μια ιρανική πυρηνική έκρηξη και ακόμη και να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, αλλά αφήνει επίσης το Ισραήλ λιγότερο ασφαλές από πριν. Η αεροπορική ισχύς, ανεξάρτητα από το πόσο στοχευμένη και έντονη είναι, δεν είναι βέβαιο ότι θα διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο σύνολό του, ούτε θα ανοίξει δρόμο για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Στην πραγματικότητα, εάν το ιστορικό αρχείο αποτελεί κάποια ένδειξη, η υπερβολική εμπιστοσύνη του Ισραήλ σε ό,τι μπορούν να κάνουν τα τεχνολογικά προηγμένα όπλα του είναι πιθανό να σκληρύνει την αποφασιστικότητα του Ιράν και να παράγει το αντίθετο από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα: ένα πιο επικίνδυνο Ιράν, τώρα οπλισμένο με πυρηνικά όπλα. Χωρίς μια χερσαία εισβολή (εξαιρετικά απίθανη) ή άμεση υποστήριξη των ΗΠΑ (την οποία η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να διστάζει να παράσχει), οι στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ στο Ιράν και πέρα ​​από αυτό θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι βραχύβιες.

ΔΥΝΑΜΗ ΝΟΚ ΑΟΥΤ;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν υποκινούνται από τον φόβο ότι το Ιράν είναι ικανό να συναρμολογήσει ένα πυρηνικό όπλο — το 2025, το Ιράν μπορεί σίγουρα να κατακτήσει την 80χρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακατέργαστων πυρηνικών όπλων, όπως αυτά που έριξαν οι ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι — αλλά μάλλον από το ότι το Ιράν μπορεί ήδη να βρίσκεται στα πρόθυρα της απόκτησης του κρίσιμου σχάσιμου υλικού για το όπλο. Το Ιράν μπορεί να αναπτύξει αυτό το υλικό με δύο τρόπους: εμπλουτίζοντας το ουράνιο για να επιτύχει την καθαρότητα των ισοτόπων που είναι απαραίτητη για την κατασκευή βόμβας, στα ορυχεία ουρανίου του Ιράν, στο εργοστάσιο αεριοποίησης ουρανίου στο Εστεφάν και στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Φορντό και το Νατάνζ (το οποίο υπέστη κάποιες ζημιές από τις ισραηλινές επιθέσεις)· και απογυμνώνοντας το πλουτώνιο που είναι ένα φυσικό υποπροϊόν οποιουδήποτε πυρηνικού αντιδραστήρα, όπως ο λειτουργικός αντιδραστήρας του Ιράν στο Μπουσέρ.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει τρία εμπόδια στην πλήρη καταστροφή αυτών των εγκαταστάσεων.

Πρώτον, μεγάλο μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου, είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος. Η καλά ανεπτυγμένη εγκατάσταση στο Φορντόου είναι σκαμμένη εκατοντάδες πόδια κάτω από ένα βουνό, και μια νέα υπόγεια εγκατάσταση στο Νατάνζ, σε βάθη παρόμοια με το Φορντόου, βρίσκεται υπό κατασκευή εδώ και αρκετά χρόνια. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει στοχεύσει καθόλου το Φορντόου και έχει περιορίσει τις επιθέσεις του στο Νατάνζ στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αντί να επιχειρήσει να καταστρέψει τις φυγοκεντρητές και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι θαμμένα 75 πόδια κάτω από την επιφάνεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα ωφέλιμου φορτίου από αέρος για να μεταφέρει τις μεγάλες βόμβες που διαπερνούν τη γη, βάρους 30.000 λιβρών, που έχουν αναπτυχθεί από τις ΗΠΑ , οι οποίες θα ήταν απαραίτητες για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης για την ολοκληρωτική καταστροφή του Φορντόου.

Το γεγονός ότι δεν έχει ήδη επιχειρήσει να επιτεθεί στους πιο ρηχούς υπόγειους θαλάμους στο Νατάνζ υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζει περιορισμούς, είτε από τις ΗΠΑ είτε από τη δική του περιορισμένη ισχύ πυρός, ακόμη και εναντίον αυτών των πιο ευάλωτων εγκαταστάσεων. Οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί ηγέτες φαίνεται να αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μια αποφασιστική επιχείρηση κατά του Φορντό θα ήταν αδύνατη χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ: ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «υποχρέωση» να συμμετάσχουν στην στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Τι θα γινόταν αν οι ΗΠΑ, με τις βόμβες καταστροφής καταφυγίων, συμμετείχαν στην επίθεση; Θα μπορούσε το Ισραήλ να καταστρέψει το πρόγραμμα όπλων του Ιράν με τέτοια υποστήριξη; Ακόμα κι αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε δεκτό το αίτημα του Γκάλαντ να βομβαρδίσει το Φορντόου, και ακόμα κι αν οι μεγάλες βόμβες καταστροφής καταφυγίων των ΗΠΑ μπορούσαν να εισχωρήσουν στους πιο βαθιά θαμμένους θαλάμους του Φορντόου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αντιμετώπιζαν ακόμη περισσότερες προκλήσεις στην εξάλειψη της ικανότητας του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν θα υπήρχε η στιγμή του «αποστολή που εξετελέσθη» κατά την οποία και οι δύο χώρες θα μπορούσαν να καταλήξουν με απόλυτη σιγουριά ότι το Ιράν δεν μπορούσε να προχωρήσει κρυφά. Αν μη τι άλλο, μια επίθεση με τη βοήθεια των ΗΠΑ σε ιρανικές εγκαταστάσεις θα έθετε τις ΗΠΑ απευθείας στο πυρηνικό στόχαστρο του Ιράν αντί να λύσει το πρόβλημα οριστικά.

Δεύτερον, εκτός από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν, ο αντιδραστήρας Μπουσέρ, ο οποίος βρίσκεται περίπου 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μπουσέρ, αποτελεί σημαντική πρόκληση. Ο αντιδραστήρας μπορεί να τροποποιηθεί για να παράγει πλουτώνιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα. Αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί όσο υπάρχει ο αντιδραστήρας. Αλλά εάν το Ισραήλ καταστρέψει τον αντιδραστήρα Μπουσέρ, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την απελευθέρωση ενός ραδιολογικού νέφους παρόμοιου με αυτό του Τσερνομπίλ πάνω από την πόλη, η οποία έχει περίπου 200.000 κατοίκους, καθώς και πάνω από κατοικημένα κέντρα σε όλο τον Περσικό Κόλπο. Θα προκαλούσε επίσης ιρανικά αντίποινα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πυρηνικού αντιδραστήρα του Ισραήλ στη Ντιμόνα.

Τρίτο, και πιο σημαντικό, ακόμη και μετά από εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, θα παρέμενε σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση των επιζώντων στοιχείων και την ικανότητά τους να ανασυσταθούν. Χωρίς επιτόπιες επιθεωρήσεις, το Ισραήλ δεν θα ήταν σε θέση να διεξάγει αξιόπιστες αξιολογήσεις της ζημιάς που προκλήθηκε στις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και στα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το Ιράν είναι απίθανο να επιτρέψει σε διεθνείς επιθεωρητές, πόσο μάλλον σε αμερικανικές ή ισραηλινές ομάδες, να αξιολογήσουν τον ακριβή βαθμό ζημιάς στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του, να προσδιορίσουν εάν έχει αφαιρεθεί χρησιμοποιήσιμος εξοπλισμός ή υλικό πριν ή μετά τις επιθέσεις ή να εντοπίσουν τις τοποθεσίες παραγωγής των εξαρτημάτων για τη σημαντική εγχώρια παραγωγή φυγοκεντρητών του Ιράν. Οι ομάδες κομάντο θα μπορούσαν να επιχειρήσουν επιτόπια αναγνώριση, αλλά θα αντιμετώπιζαν προφανείς κινδύνους επίθεσης από ιρανικές δυνάμεις.

Αυτή η έλλειψη γνώσης σημαίνει ότι το Ισραήλ –ακόμα και με τη βοήθεια των ΗΠΑ–

δεν θα ήταν ποτέ σίγουρο ότι το Ιράν δεν έχει πλέον δρόμο προς την βόμβα. Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μυστικής πυρηνικοποίησης του Ιράν θα εντείνονταν, αντικατοπτρίζοντας τους φόβους που ώθησαν τις ΗΠΑ το 2003 να ξεκινήσουν έναν χερσαίο πόλεμο για να κατακτήσουν το Ιράκ αναζητώντας ανύπαρκτα όπλα μαζικής καταστροφής.

ΛΑΘΟΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν καθιστούν σαφές το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν έχει δηλωμένο στόχο να διαλύσει πλήρως και μόνιμα το πυρηνικό πρόγραμμα. Ακόμα κι αν υποθέσει κανείς ότι οι ισραηλινές επιδρομές έχουν ουσιαστικά καταστρέψει όλο το εμπλουτισμένο υλικό στο Νατάνζ, το εμπλουτισμένο κατά 60% απόθεμα του Ιράν παραμένει στο Φορντόου. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Μαΐου 2025, το απόθεμα αυτό ανέρχεται σε 408 κιλά –από 275 κιλά τον Φεβρουάριο– υλικό αρκετό για την παραγωγή 10 πυρηνικών όπλων μετά από μερικές εβδομάδες περαιτέρω εμπλουτισμού (απαιτούνται 40 κιλά για ένα όπλο).

Εκτός αν οι αεροπορικές επιδρομές μπορούσαν να εγγυηθούν ότι μια επίθεση θα κατέστρεφε πάνω από το 90% του συνόλου του συνόλου του ουρανίου στο Φορντόου που είναι εμπλουτισμένο κατά 60% – ένα δύσκολο έργο ακόμη και αν οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην αποστολή – το Ιράν θα είχε εναπομείναν σχάσιμο υλικό για τουλάχιστον μία και πιθανώς περισσότερες πυρηνικές βόμβες, για να μην αναφέρουμε την προμήθεια 276 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 20%, η οποία θα ήταν αρκετή για δύο επιπλέον βόμβες.

Επειδή το Ιράν αυξάνει τόσο δραματικά τον ρυθμό εμπλουτισμού ουρανίου, το Ισραήλ για να αποτρέψει εντελώς την πιθανότητα ανασύστασης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, θα πρέπει επίσης να καταστρέψει ένα σημαντικό μέρος των φυγοκεντρητών του, καθώς και των εγκαταστάσεων κατασκευής φυγοκεντρητών, οι τοποθεσίες των οποίων δεν έχουν ποτέ αποκαλυφθεί. Και καθώς το Ιράν αγωνίζεται να κρύψει τις εναπομένουσες δυνατότητές του, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες θα μείνουν να βασίζονται σε χαλαρές εκτιμήσεις που θα γίνονται όλο και πιο αβέβαιες με την πάροδο του χρόνου, ακριβώς τη στιγμή που το Ιράν θα έχει κάθε κίνητρο να ανακατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του που εξακολουθούν να υπάρχουν, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αναπτύξει γρήγορα ένα όπλο.

ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Οι τακτικοί περιορισμοί που εμποδίζουν το Ισραήλ να εξαλείψει πλήρως την πυρηνική ικανότητα του Ιράν εξηγούν πιθανώς γιατί το Ισραήλ θέλει να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος. Εάν οι στρατιωτικές επιθέσεις είναι απίθανο να καταστρέψουν την πυρηνική ικανότητα του Ιράν, η αντικατάσταση του καθεστώτος του Ιράν με μια νέα κυβέρνηση θα φαινόταν σαν μια ελκυστική λύση στο στρατηγικό αίνιγμα του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πράγματι υπονοήσει ότι η βομβαρδιστική εκστρατεία του Ισραήλ έχει αφήσει το ιρανικό καθεστώς επικίνδυνα «αδύναμο» και ευάλωτο σε μια λαϊκή εξέγερση.

Αλλά η αλλαγή καθεστώτος είναι ένας υπερβολικά φιλόδοξος στόχος. Αυτό θα απαιτούσε αφενός τον αποκεφαλισμό ολόκληρης της ανώτερης ηγεσίας του Ιράν και την απομάκρυνση των σκληροπυρηνικών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της διοικητικής κυβέρνησης, και αφετέρου την εγκατάσταση μιας φιλικής κυβέρνησης πρόθυμης να εγκαταλείψει τα απομεινάρια του υπάρχοντος πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και να εγγυηθεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ πυρηνικά όπλα στο μέλλον. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ θα έπρεπε να επιτύχει μια εκδοχή αυτού που πέτυχαν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο όταν οργάνωσαν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1953 για να ανατρέψουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη του Ιράν, Μοχάμεντ Μοσαντέκ, και να τον αντικαταστήσουν με το υποστηριζόμενο από τη Δύση καθεστώς-μαριονέτα του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί.

Αλλά σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία κατά την ανατροπή του Μοσαντέκ ή σε άλλα επιτυχημένα ενορχηστρωμένα πραξικοπήματα υπό την αιγίδα του εξωτερικού, το Ισραήλ θα προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την αεροπορική ισχύ ως το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου θα ανέτρεπε το υπάρχον καθεστώς και όχι μια τοπική ομάδα Ιρανών στρατιωτικών ή πολιτικών ηγετών. Αυτή η στρατηγική πιθανότατα θα προκαλούσε μεγάλη αντίθεση στην ξένη στρατιωτική επέμβαση χωρίς να εκτοπίσει σοβαρά την ισλαμική κυβέρνηση του Ιράν.

Η αεροπορική ισχύς ποτέ δεν έχει ποτέ ανατρέψει μια κυβέρνηση, ακόμη και όταν συνδυάζεται με δίκτυα πληροφοριών. Από την αυγή των δογμάτων του στρατηγικού βομβαρδισμού στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πρώτοι θεωρητικοί της αεροπορικής ισχύος γοητεύτηκαν από την ιδέα ότι, εάν οργανωθούν σωστά, οι εκστρατείες στρατηγικού βομβαρδισμού θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους πληθυσμούς να επαναστατήσουν ενάντια στις κυβερνήσεις τους. Έκτοτε, οι στρατοί έχουν επιχειρήσει μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων, συμπεριλαμβανομένου του έντονου βομβαρδισμού πόλεων για να αναγκάσουν τους πολίτες να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν από την κυβέρνησή τους να κάνει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις είναι απαραίτητες για να σταματήσει η επίθεση. Σε πάνω από 40 περιπτώσεις στρατηγικού βομβαρδισμού από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου το 1991, τέτοια μπαράζ, είτε συγκεντρωμένα και βαριά είτε ελαφρά και διάσπαρτα, δεν ανάγκασαν ποτέ τους πολίτες να βγουν στους δρόμους σε ουσιαστικούς αριθμούς για να αντιταχθούν στις κυβερνήσεις τους.

Η εφεύρεση των όπλων ακριβείας πριν από 30 και πλέον χρόνια δεν έχει αλλάξει αυτό το γεγονός. Ακόμα και με εξαιρετικά ακριβείς «έξυπνες βόμβες», η εξόντωση ηγετών από αέρος συχνά εξαρτάται τόσο από την τύχη όσο και από την ακρίβεια και τις πληροφορίες.

Το 1986, οι ΗΠΑ επιχείρησαν τον πρώτο αποκεφαλισμό ακριβείας, στοχεύοντας τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι . Η επίθεση έπληξε τη σκηνή του Καντάφι, αλλά αφού είχε βγει έξω. Ο Καντάφι ισχυρίστηκε ότι η κόρη του σκοτώθηκε, οδηγώντας στον βομβαρδισμό εκδίκησης της πτήσης 103 της Pan Am από τη Λιβύη το 1988 , στον οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες πολίτες.

Ακόμα και όταν η αεροπορική ισχύς σκοτώνει έναν ηγέτη, το αποτέλεσμα σπάνια είναι απλό.

Το 1996, η Ρωσία σκότωσε τον Τσετσένο ηγέτη Τζοχάρ Ντουντάγιεφ με αντιραδιενεργούς πυραύλους, αφού εντόπισε το τηλεφωνικό σήμα του Ντουντάγιεφ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με τον Ρώσο πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν. Σύντομα, ένας νέος, πιο ριζοσπαστικός ηγέτης ανέλαβε την εξουσία, εκδιώκοντας τις ρωσικές δυνάμεις από την Τσετσενία και επισπεύδοντας έναν βάναυσο χερσαίο πόλεμο για την αποκατάσταση της φιλορωσικής κυριαρχίας στην περιοχή τρία χρόνια αργότερα.

Η αεροπορική ισχύς έχει οδηγήσει με επιτυχία σε αλλαγή καθεστώτος κατά την εποχή της ακρίβειας μόνο όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με τις τοπικές χερσαίες δυνάμεις σε ένα μοντέλο «σφυρί και αμόνι», όπως έκαναν οι ΗΠΑ για να ανατρέψουν τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν το 2001 και τον Καντάφι στη Λιβύη το 2011. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και τη Λιβύη, ωστόσο, το Ισραήλ δεν φαίνεται να είναι πρόθυμο ή ικανό να διεξάγει το είδος των σημαντικών χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν που θα μπορούσαν να επιφέρουν την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Τέλος, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εγκατάσταση φιλικών κυβερνήσεων είναι το λαϊκό αίσθημα, ή ο εθνικισμός, στη χώρα-στόχο. Ο εθνικισμός τείνει να αυξάνεται ραγδαία όταν οι τοπικοί πληθυσμοί αντιμετωπίζουν την προοπτική διακυβέρνησης από ξένους και ιδιαίτερα τη διακυβέρνηση ως αντικείμενο ξένης στρατιωτικής επέμβασης. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι προσπάθειες των ΗΠΑ να εγκαταστήσουν φαινομενικά δημοκρατικά καθεστώτα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν αντιμετωπίστηκαν με τρομοκρατία – και γιατί η τρέχουσα στρατιωτική κατάκτηση της Γάζας από το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες.

Οι αεροπορικές επιδρομές που στοχεύουν τοπικούς ηγέτες μόνο επιδεινώνουν αυτή την τάση. Η τοπική δυσαρέσκεια με την ηγεσία, όσο έντονη κι αν είναι, δεν σημαίνει ότι ένας πληθυσμός θέλει να κυβερνάται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ξένο αφέντη πρόθυμο να σκοτώσει οποιονδήποτε ηγέτη με τον οποίο διαφωνεί. Το Ισραήλ μπορεί να έχει μάθει από τη δική του εμπειρία προς αυτή την κατεύθυνση: κάθε φορά που έχει αποκεφαλίσει έναν ηγέτη τρομοκρατών, ο διάδοχός του δεν ήταν ποτέ πιο φιλικός προς την ισραηλινή κυβέρνηση. Το Ιράν δεν θα αποτελούσε εξαίρεση.

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ

Η ισραηλινή αεροπορική ισχύς δεν μπορεί να καταστρέψει αποφασιστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει το πρόγραμμά του από τα υπολείμματα κρυφά, με ακόμη λιγότερη δυτική εποπτεία και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη όπλων. Εάν το Ισραήλ είχε σχέδιο να εξαπολύσει στρατιωτικό πραξικόπημα κατά της ιρανικής κυβέρνησης, πιθανότατα θα το είχε ήδη επιδιώξει. Χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ, το Ισραήλ θα ήταν μόνο του, χωρίς καλές επιλογές, αντιμετωπίζοντας ένα Ιράν πιο επικίνδυνο από ποτέ. Όπως έχει η κατάσταση τώρα, η σύγκρουση κλιμακώνεται σε έναν «πόλεμο μεταξύ πόλεων», μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν επιτίθενται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Καθώς αυξάνονται τα θύματα μεταξύ των αμάχων, και οι δύο χώρες είναι πιθανό να γίνουν πιο ασυγκράτητες, με ολοένα και πιο καταστροφικές συνέπειες.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, έχει ενθαρρύνει το Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα και έχει απειλήσει με δικά της στρατιωτικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν ενόψει των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες τώρα φαίνεται να έχουν αποκλειστεί εντελώς. Πάνω από 20 χρόνια μετά την έναρξη του δικού τους προληπτικού πολέμου στο Ιράκ, οι ΗΠΑ ενδέχεται να ενταχθούν στο πλευρό του Ισραήλ στο Ιράν.

Αλλά η παρέμβαση των ΗΠΑ δεν είναι αναπόφευκτη. Εάν το Ιράν ενεργήσει με αυτοσυγκράτηση, ο Τραμπ μπορεί να πειστεί να μην συμμετάσχει σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ακόμη πόλεμο για πάντα. Χρειάστηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου για να παρακινηθεί η Ουάσινγκτον να διεξάγει έναν προληπτικό πόλεμο εναντίον του Ιράκ. Ελλείψει μιας σημαντικής πρόκλησης, λίγοι ηγέτες των ΗΠΑ, και ειδικά ένας ηγέτης που ενδιαφέρεται τόσο για την εικόνα του όσο ο Τραμπ, θα διακινδύνευαν μια ακόμη τέτοια ατυχία.

Σε αυτή την περίπτωση, το Ισραήλ θα παρέμενε μόνο του για να αντιμετωπίσει την πιθανότητα μιας μυστικής απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Τελικά, μπορεί να μην υπάρχει τρόπος για το Ισραήλ να ξεφύγει από την αυταπάτη της έξυπνης βόμβας – ή από ένα ακόμη τέλμα στη Μέση Ανατολή.