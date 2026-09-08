Μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου, ο επενδυτής Κρις Ρόκος, ιδρυτής του hedge fund «Rokos Capital Management», που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ύψους 22 δισ. δολαρίων ετοιμάζει την αποχώρησή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Μάλιστα σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο της εταιρείας του στην Αθήνα, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν τις προθέσεις του.

Η απόφαση του Κρις Ρόκος, οφείλεται ξεκάθαρα στις αλλαγές γύρω από τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την κατάργηση του επί δεκαετίες καθεστώτος «non-dom», το οποίο επέτρεπε σε πλούσιους αλλοδαπούς να αποφεύγουν τη βρετανική φορολογία σε ορισμένα εισοδήματα που αποκτούσαν εκτός χώρας.

Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, ο Κρις Ρόκος είναι ένας από τους υψηλότερα φορολογούμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς στην κατάταξη των Sunday Times για το προηγούμενο έτος, κατέλαβε την τρίτη θέση, έχοντας καταβάλει περίπου 330 εκατομμύρια λίρες σε φόρους.

Αναμφίβολα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά το Bloomberg, καθώς η χώρα μας έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα διαθέτει επίσης ένα 15ετές φορολογικό καθεστώς για εύπορους επενδυτές. Το καλοκαίρι, η χώρα τροποποίησε περαιτέρω τους σχετικούς κανόνες για διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρείες private equity, με στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα καταβάλλουν φόρο 5% στα carried interest, δηλαδή στο μερίδιο των κερδών του fund που λαμβάνει ο διαχειριστής.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα τετραετές καθεστώς “Foreign Income and Gains”, το οποίο προβλέπει πλήρη απαλλαγή από τον βρετανικό φόρο για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Ιταλία προσφέρουν στους εύπορους αλλοδαπούς μεγαλύτερες περιόδους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Μια έξοδος εύπορων φορολογουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού του υπουργού Οικονομικών John Healey, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Bloomberg, το sell-off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων έχει ήδη μειώσει περίπου στο μισό το δημοσιονομικό περιθώριο της βρετανικής κυβέρνησης, από τα 23,6 δισ. λίρες που διέθετε τον Μάρτιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναζωπυρωθεί στη χώρα η συζήτηση για πιθανή αύξηση της φορολογίας στις τράπεζες, τις πετρελαϊκές εταιρείες και τους πλούσιους πολίτες.

Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη κίνηση του Ρόκος, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους επιχειρηματικούς, τους πολιτικούς και τους οικονομικούς κύκλους της Βρετανίας, οδηγώντας τον Βρετανό πολιτικό Ντάνι Κρούγκερ να κάνει την ακόλουθη ανάρτηση:

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε την αποχώρηση του Κρις Ρόκος, ο οποίος επενδύει εκατομμύρια στην αποκατάσταση μιας ιστορικής έπαυλης στην εκλογική μου περιφέρεια, αλλά –το σημαντικότερο– παράγει τεράστιο πλούτο για το Ηνωμένο Βασίλειο και αποδίδει τεράστια ποσά σε φόρους (300 εκατ. λίρες πέρυσι – ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη χώρα).

Για να είμαι σαφής, δεν υποστηρίζει το κόμμα Reform· από τις συζητήσεις μας, νομίζω ότι διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα, εκτός από αυτό: αν διώξουμε τους επιχειρηματίες και τα επιτυχημένα στελέχη των επιχειρήσεων, δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, ούτε δημόσιες υπηρεσίες, ούτε μέλλον.

Το Reform θα θεσπίσει ένα φορολογικό σύστημα που θα καλωσορίζει πίσω τους εύπορους που έφυγαν από τη χώρα, ώστε να πληρώνουν φόρους και να δημιουργούν ανάπτυξη στη Βρετανία».

Very sad to see the departure of Chris Rokos, who is investing millions in the restoration of a stately home in my constituency but more importantly, generates huge wealth for the UK and a huge amount of tax (£300m last year – the 3rd biggest taxpayer in the country).

To be… — Danny Kruger (@danny__kruger) September 7, 2026

Ποιος είναι ο Κρις Ρόκος

Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.

Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.

Εκεί ο Ρόκος δημιούργησε τη φήμη του ως εξαιρετικά επιτυχημένου trader στις αγορές κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Brevan Howard υπολογίζεται ότι δημιούργησε κέρδη άνω των 4 δισ. δολαρίων για το fund, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα χρόνια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το 2012 αποχώρησε από την Brevan Howard και, ύστερα από μία περίοδο κατά την οποία διαχειριζόταν την προσωπική του περιουσία και μια δικαστική διαμάχη για τους περιορισμούς ανταγωνισμού με την πρώην εταιρεία του, επέστρεψε ενεργά στις αγορές. Το 2015 ίδρυσε τη Rokos Capital Management, χτίζοντας ένα fund που επενδύει με βάση τις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις σε επιτόκια, συνάλλαγμα, μετοχές, πιστωτικές αγορές, αναδυόμενες αγορές και εμπορεύματα.

Η RCM έχει καταγράψει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τους Times, απέδωσε περίπου 31% το 2024 και 21% το 2025, ενώ η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 1,2 δισ. στερλινών και κέρδη σχεδόν 940 εκατ. στερλινών στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση. Ο ίδιος ο Ρόκος έλαβε μερίδιο περίπου 477 εκατ. στερλινών από τα κέρδη.

Παρά το μέγεθος της περιουσίας και της επιρροής του, ο Ρόκος διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό δημόσιο προφίλ. Το Forbes αποτιμά την προσωπική του περιουσία σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια το 2026.

Το όνομά του βρέθηκε πάντως έντονα στην επικαιρότητα το 2026 και για έναν διαφορετικό λόγο: δεσμεύτηκε να διαθέσει 190 εκατ. στερλίνες στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για τη δημιουργία της νέας Rokos School of Government. Σύμφωνα με το Cambridge, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά προς βρετανικό πανεπιστήμιο στη σύγχρονη εποχή. Η κίνηση συνδέεται με τη μακρόχρονη φιλανθρωπική του δραστηριότητα, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της ισότητας ευκαιριών.

Σήμερα ο Κρις Ρόκος συγκαταλέγεται σε μια σχετικά μικρή ομάδα επενδυτών των οποίων η προσωπική αντίληψη για επιτόκια, νομίσματα και τις μεγάλες μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να καθορίσει την πορεία κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων. Το επενδυτικό μοντέλο της RCM παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένο με τον ίδιο και τις αποφάσεις του, γεγονός που εξηγεί τόσο τη φήμη του στις διεθνείς αγορές όσο και το «key-man risk» που ορισμένοι επενδυτές αποδίδουν στο fund.