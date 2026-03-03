Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, Ιρανός πολιτικός και κληρικός, καθώς και o μεγαλύτερος γιος του αποθανόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με το Iran International. Η εκλογή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην εξέλιξη.

Ο ρόλος της Συνέλευσης των Ειδικών

Η διαδικασία διαδοχής του Ανώτατου Ηγέτη προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts). Το ίδιο όργανο είχε αναδείξει τον Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

Η Συνέλευση απαρτίζεται από 88 κληρικούς, οι οποίοι εκλέγονται τυπικά από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία, γεγονός που στην πράξη περιορίζει σημαντικά το εύρος των επιλογών. Η πλειονότητα των σημερινών μελών της, χαρακτηρίζεται από σκληροπυρηνικές θέσεις, αντίστοιχες με εκείνες του απερχόμενου ηγέτη.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International.



Το Σύνταγμα ορίζει ότι η Συνέλευση των Ειδικών οφείλει να επιλέξει νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η άμεση σύγκληση και συγκέντρωση και των 88 μελών ενδέχεται να αποδειχθεί δυσχερής, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό στρατιωτική πίεση και αυξημένη ένταση, με ζητήματα ασφάλειας και επιχειρησιακούς περιορισμούς, να επηρεάζουν τη διαδικασία.

Η μεταβατική ηγεσία έως την οριστική επιλογή

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Σύνταγμα προβλέπει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του Ανώτατου Ηγέτη, από τριμελές όργανο. Σε αυτό συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας κληρικός – μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών.

Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας και της πολιτικής σταθερότητας του κράτους, έως την οριστική ανάδειξη του νέου Ανώτατου Ηγέτη.

Πηγή: Iran International