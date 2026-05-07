Την Τουρκία βάζει στο στόχαστρό του ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα Πέμπτη (7/5).

Συγκεκριμένα γράφει ότι: «Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα μπουν στη θέση τους. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε!»

Now I have to deal with the devilish Turks. But they will be disciplined soon. They will do everything we demand! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

Επίσης με άλλη ανάρτηση δηλώνει:

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του Διαβόλου. Είναι αντίχριστος».

We will never allow the Ottoman empire to re-emerge in Africa. That is the Devil’s empire. It is anti-Christ. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) May 7, 2026

Ο Μουχούζι έχει δηλώσει ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες».

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο ίδιος υποστήριξε, μέσω του X, ότι μετά από τεστ DNA διαπίστωσε πως «είναι κατά 14% Έλληνας», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει… συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.