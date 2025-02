Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο πρόσφατος ισχυρισμός του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν γνωρίζει που έχουν πάει τα περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια δυτικών κεφαλαίων που διατέθηκαν στο Κίεβο, είναι ένα «ασταθές και κυνικό ψέμα», δήλωσε ο πρώην Ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σε μια ανάρτηση του στο Telegram τη Δευτέρα, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε τον Zελένσκι και τους συνεργάτες του για την υπεξαίρεση σημαντικών ποσών. «Σε μια αποκατάσταση της αλήθειας, το αφεντικό του καθεστώτος Μπαντέρα (σ.σ. του πρώην Ουκρανού ακροδεξιού ηγέτη της ριζοσπαστικής μαχητικής πτέρυγας της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών) παραδέχτηκε ότι αυτός και οι φίλοι του είχαν ξαφρίσει σταδιακά πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε.

Αυτό συνέβη την Κυριακή, μετά από συνέντευξη του Ζελέσνκι στο AP, όταν ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο έλαβε μόλις πάνω από 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικούς και άλλους τύπους βοήθειας από τη στρατιωτική βοήθεια των 177 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από την Ουάσινγκτον υπό τη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν.

«Δηλαδή, 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά τα 177 δολάρια (ή ακόμα και 200 δισεκατομμύρια δολάρια, μερικοί άνθρωποι λένε) που δεν λάβαμε ποτέ», επέμεινε.

«Αλλά όταν λένε ότι η Ουκρανία έλαβε 200 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του πολέμου για να υποστηρίξει τον στρατό – αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πού είναι όλα αυτά τα χρήματα. Ίσως είναι αλήθεια στα χαρτιά, υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά προγράμματα – ίσως, δεν διαφωνούμε, είμαστε πολύ ευγνώμονες για τα πάντα. Αλλά λάβαμε κάπου περισσότερα από 70-76 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοιο», ισχυρίστηκε ο Ζελένσκι.

Ο Μεντβέντεφ, σε απάντηση, ισχυρίστηκε ότι τα ελλείποντα κεφάλαια τα επωφελήθηκαν άτομα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ουκρανία, που εμπλέκουν οντότητες όπως το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, τη CIA και στρατιωτικούς εργολάβους. Στην ανάρτηση του τη Δευτέρα, ισχυρίστηκε επίσης ότι «δισεκατομμύρια που έχουν κλαπεί τόσο σε μετρητά όσο και σε όπλα» τώρα «αναδύονται σε όλο τον κόσμο».

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε σκεπτικισμό για οποιαδήποτε επικείμενη λογοδοσία, δηλώνοντας: «Οι κλέφτες θα συγχωρήσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Ο Μπάιντεν έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία».

Ο Μεντβέντεφ σχολίασε στο λογαριασμό του στο Χ «Έξυπνη η κίνηση του Έλον Μασκ προσπαθώντας να ταπώσει το Deep Throat (Βαθύ Λαιμό) της USAID. Ας ελπίσουμε ότι το διαβόητο Deep State (Βαθύ Κράτος) δεν θα τον καταπιεί ολόκληρο…».

Smart move by @elonmusk, trying to plug USAID’s Deep Throat. Let’s hope notorious Deep State doesn’t swallow him whole…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 3, 2025