Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε το Ιράν «να τερματίσει άμεσα τις στρατιωτικές του επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των άλλων εταίρων στην περιοχή», να απέχει από άλλες «αποσταθεροποιητικές δράσεις στην Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν» και να τερματίσει «τη βία εναντίον του ίδιου του λαού του». Διευκρίνισε επίσης ότι η Γερμανία δεν συμμετέχει στις επιθέσεις των ισραηλινών και των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ επαναβεβαίωσε την δέσμευση του Βερολίνου για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο καγκελάριος τονίζει ότι το καθεστώς της Τεχεράνης τις τελευταίες εβδομάδες «καταστέλλει βάναυσα τις ειρηνικές διαμαρτυρίες θαρραλέων Ιρανών που βγήκαν στους δρόμους για ελευθερία, και για μια καλύτερη ζωή, και αντί να εκπληρώνει την ευθύνη της και να προστατεύσει τον λαό της, η ιρανική ηγεσία αγνόησε όλες τις εκκλήσεις για τερματισμό αυτής της βίας». Ταυτόχρονα, επισημαίνει, η Τεχεράνη «συνεχίζει να προωθεί τα στρατιωτικά πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα, από τα οποία διατρέχουν κίνδυνο και περιοχές πολύ μακριά από τη Μέση Ανατολή, ενώ συμβάλλει ενεργά στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχει υποστηρίξει τη διεθνή τρομοκρατία».

«Οι ΗΠΑ αναζητούν εδώ και εβδομάδες μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στις συνομιλίες ωστόσο στο Ομάν και στην Ελβετία, η ιρανική πλευρά δεν έχει συμφωνήσει σε μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και ελέγξιμη συμφωνία για τον τερματισμό του στρατιωτικού πυρηνικού της προγράμματος. Δεν έχει δεσμευτεί ούτε να μειώσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της, ούτε να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές της δραστηριότητες στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλέον ξεκινήσει στοχευμένες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της ιρανικής ηγεσίας και των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και εναντίον πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων. Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση και υπογραμμίζονται οι «επανειλημμένες εκκλήσεις» της Γερμανίας από κοινού με την Γαλλία και την Βρετανία προς την ιρανική ηγεσία, «να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, να απέχει από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ και άλλων εταίρων, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις και άλλες αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή, να τερματίσει τη βία κατά του ίδιου του πληθυσμού της και να σταματήσει κάθε υποστήριξη στην τρομοκρατία».

Η Γερμανική Κυβέρνηση «καλεί εμφατικά» το Ιράν «να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ και των άλλων εταίρων μας στην περιοχή», καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», και υπογραμμίζει ότι το Ιράν «πρέπει επίσης να απέχει από άλλες αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή και πέρα από αυτήν, ενώ η ηγεσία στην Τεχεράνη πρέπει να τερματίσει τη βία εναντίον του ίδιου του λαού της». Η Γερμανική Κυβέρνηση υποστηρίζει την επανέναρξη των προσπαθειών για την επίτευξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, προσθέτει ο κ. Μερτς, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για την περιφερειακή σταθερότητα και καλεί την ιρανική ηγεσία «να συμφωνήσει σε μια τέτοια λύση μέσω διαπραγματεύσεων».

«Η Γερμανική Κυβέρνηση διατηρεί στενή επαφή με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και με εταίρους στην περιοχή και στην Ευρώπη, παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια του Ισραήλ,» συνεχίζει ο καγκελάριος και επαναλαμβάνει ότι «ο ιρανικός λαός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τη μοίρα του».

Ο Φρίντριχ Μερτς είχε κατά τη διάρκεια της ημέρας τηλεφωνική επικοινωνία με την ομάδα Ε3 (Γερμανία – Γαλλία – Βρετανία), με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και με Ευρωπαίους εταίρους και ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.