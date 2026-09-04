Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι παρότρυνε χθες Πέμπτη τις δυνάμεις της δεξιάς στη Λατινική Αμερική να «οργανωθούν» για την αντιμετώπιση της αριστεράς, την οποία κατηγόρησε πως έχει «αποικίσει» κρατικούς θεσμούς, πανεπιστήμια και μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της άκρας δεξιάς στη Χιλή.

«Η αριστερά οργανώνεται σε περιφερειακό επίπεδο εδώ και δεκαετίες», είπε ο Χαβιέρ Μιλέι κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Σαντιάγο του λεγόμενου Φόρουμ της Μαδρίτης, που οργάνωσε το Ίδρυμα Ντισένσο, που συνδέεται με το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox.

«Την κακή οργάνωση την πολεμάς με μια καλή οργάνωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος», πρόσθεσε.

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος υποστήριξε πως η αριστερά είχε «αποικίσει» τους θεσμούς, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης, μέσω των οποίων προωθούσε κατ’ αυτόν τις ιδέες της και επιδιώκει να ανακτήσει την εξουσία.

Ο Χαβιέρ Μιλέι παρουσίασε τη Χιλή ως παράδειγμα της προόδου πολιτικών δυνάμεων της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, μετά την άφιξη στην εξουσία τον Μάρτιο του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

«Η Χιλή βασίζεται ξανά στις ιδέες της ελευθερίας. Ξύπνησε, όπως ξυπνά όλη η Λατινική Αμερική», είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής, αναφερόμενος επίσης στους ομολόγους του Κέικο Φουχιμόρι στο Περού και Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στην Κολομβία.

Ο Χαβιέρ Μιλέι κατόπιν συναντήθηκε για περίπου 40 λεπτά με τον Χοσέ Αντόνιο Καστ στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο αρχηγοί κρατών ομονοούν ως προς το λεγόμενο ελεύθερο εμπόριο και συνηγορούν υπέρ ιδιαίτερα σκληρών πολιτικών για την πάταξη της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.