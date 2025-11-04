Τον Ιούνιο του 2025 ένα φριχτό αεροπορικό δυστύχημα συνέβη. Ένα αεροπλάνο της Air India συνετρίβη 32 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Το αεροπλάνο έφυγε από την Ινδία και κατευθυνόταν προς Λονδίνο.

Μόνο ένας από τους 242 επιβαίνοντες κατάφερε να επιβιώσει

Ο μοναδικός, λοιπόν, επιζών του δυστυχήματος, δήλωσε ότι αισθάνεται ο «πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου», αλλά υποφέρει σωματικά και ψυχικά. Ο Βισβασκούμαρ Ραμές κατάφερε να απομακρυνθεί από τα συντρίμμια της πρόσκρουσης αφήνοντας τον κόσμο άναυδο. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι ήταν «θαύμα» που γλίτωσε, αλλά πως έχασε τα πάντα, καθώς ο μικρότερος αδερφός του, Ατζάι, βρισκόταν μερικές θέσεις πιο πέρα ​​στην πτήση, και δεν τα κατάφερε.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ, ο κ. Ραμές πάλευε με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD). Δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε στην σύζυγο, ούτε και στον τετράχρονο γιο του.

«Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Σκέφτομαι όλη νύχτα, υποφέρω ψυχικά»

Μιλώντας στο BBC News, ο κ. Ραμές είπε: «Είμαι ο μοναδικός επιζών. Δεν το πιστεύω. Είναι θαύμα». «Έχασα όμως τον αδερφό μου που με στήριζε πάντα», συμπλήρωσε.

Περιέγραψε τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχε το δυστύχημα στην οικογένειά του.

«Τώρα είμαι μόνος. Απλώς κάθομαι στο δωμάτιό μου μόνος, χωρίς να μιλάω με τη γυναίκα και τον γιο μου», είπε ο κ. Ραμές. «Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Σκέφτομαι όλη νύχτα, υποφέρω ψυχικά».

Αμέσως μετά το αεροπορικό δυστύχημα, ο κος Ράμες περιέγραψε στα Μέσα πώς κατάφερε να σωθεί. Ο 39χρονος είπε πώς κατάφερε να λύσει τη ζώνη του και να βγει από τα συντρίμμια, αφού πρώτα σύρθηκε μέσα σε αυτά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος μιλάει στα Μέσα Ενημέρωσης, από τότε που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ρωτήθηκε για τις αναμνήσεις του από την ημέρα της συντριβής, είπε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό τώρα». «Υποφέρω». «Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια».

Ο κ. Ραμές μίλησε επίσης και για τους σωματικούς τραυματισμούς που υπέστη κατά τη συντριβή. Υπέφερε από πόνους στο πόδι, τον ώμο, το γόνατο και την πλάτη του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να εργαστεί ούτε και να οδηγήσει.

Πηγή: BBC