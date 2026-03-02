Το Ισραήλ πανηγύρισε την εξόντωση του ηγέτη του Ιράν πριν καν οι ίδιοι οι Ιρανοί επιβεβαιώσουν την είδηση. Πηγές στον διεθνή Τύπο τις τελευταίες ώρες, αναφέρουν ότι η Μοσάντ είχε στα χέρια της βίντεο με τη σορό του Χαμενεϊ και εικόνες από το δαχτυλίδι που φορούσε, που βοήθησαν στην αναγνώριση.

Ο άνθρωπος που «έδωσε» το ακριβές στίγμα του ηγέτη του Ιράν, στους Ισραηλινούς, δεν μπορεί παρά να ήταν άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του ίδιου του Χαμενεΐ, που είχε περιορίσει τους τελευταίους μήνες κατά πολύ την «ζώνη εμπιστοσύνης» του αλλά και τον πυρήνα των ανθρώπων που ήξεραν το πρόγραμμα και τις κινήσεις του.

Λέγεται μάλιστα, ότι ενώ στο Ιράν οι πάντες «πάγωσαν» από το πλήγμα στο παλάτι, στο Τελ Αβίβ ο Νετανιάχου είχε ήδη στα χέρια του βίντεο από τον μυστηριώδη πληροφοριοδότη, που έδειχνε τη σορό, το δαχτυλίδι της εξουσίας του Χαμενεΐ και επιπλέον ένα πρώτο αποτέλεσμα από τεστ DNA, που επιβεβαίωνε την ταυτότητα του ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος και ότι είχε εξοντωθεί.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στο παλάτι του Χαμενεΐ:

Η διείσδυση της Μοσάντ στο περιβάλλον Χαμενεΐ

Η ισραηλινή διείσδυση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, φαίνεται πως είχε φτάσει μήνες πριν μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, η διείσδυση ήταν τόσο εκτεταμένη που ο ίδιος ο επικεφαλής της ειδικής μονάδας που είχε συσταθεί για την καταπολέμηση των επιχειρήσεων της Μοσάντ στο Ιράν ήταν πράκτορας του Ισραήλ. Αυτός ο αξιωματούχος φέρεται να υποστηριζόταν από ένα δίκτυο τουλάχιστον 20 άλλων πρακτόρων, οι οποίοι διευκόλυναν επιχειρήσεις όπως η κλοπή εγγράφων από το πυρηνικό αρχείο το 2018 και η δολοφονία πυρηνικών επιστημόνων.

Η επιχείρηση εξόντωσης κατά του Χαμενεΐ

Η ακρίβεια του πλήγματος που οδήγησε στον θάνατο του Ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ αποτελεί, την πιο τρανή απόδειξη μιας «καταστροφικής παραβίασης» της ασφάλειας. Αναλυτές αναφέρουν ότι το δίκτυο των κατασκόπων της Μοσάντ στο Ιράν πέτυχε:

• Λεπτομερείς Πληροφορίες: Το Ισραήλ φέρεται να γνώριζε την ακριβή ώρα της σύσκεψης στο παλάτι του Χαμενεΐ, τη λίστα των παρευρισκομένων, ακόμα και το συγκεκριμένο σημείο όπου καθόταν ο Ιρανός ηγέτης μέσα στο δωμάτιο.

• Εσωτερικό Πληροφοριοδότη: Οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανότατη η ύπαρξη ενός υψηλόβαθμου «εσωτερικού» πληροφοριοδότη, ο οποίος μετά τον βομβαρδισμό παρείχε στη Μοσάντ βίντεο από τη σορό του ηγέτη (αναγνωρίζοντάς τον από το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι του) και δείγμα DNA για την επιβεβαίωση του θανάτου του πριν την επίσημη ανακοίνωση του κράτους του Ιράν.

Διείσδυση στους Φρουρούς της Επανάστασης (ΙRGC)

Η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη (Ιούλιος 2024) εντός ενός ασφαλούς ξενώνα των IRGC αποδίδεται σε στρατολόγηση πρακτόρων από τη μονάδα προστασίας «Ansar al-Mahdi», η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια κορυφαίων αξιωματούχων. Οι πράκτορες αυτοί φέρεται να τοποθέτησαν εκρηκτικά σε τρία διαφορετικά δωμάτια υπό τις οδηγίες της Μοσάντ.

Υποψίες για την Ηγεσία της Δύναμης Quds

Μετά τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, οι έρευνες των ιρανικών αρχών επικεντρώθηκαν σε πιθανή διείσδυση στο στενό περιβάλλον του Ισμαήλ Καανί, διοικητή της Δύναμης Quds.

• Ανακρίσεις: Υπήρξαν αναφορές ότι ο Καανί τέθηκε υπό περιορισμό και ανακρίθηκε, ενώ οι υποψίες στράφηκαν ιδιαίτερα στον επιτελάρχη του, Εχσάν Σαφικί, για πιθανές διασυνδέσεις με το Ισραήλ.

• Φήμες περί Προδοσίας: Παρόλο που ο Καανί επανεμφανίστηκε δημόσια, οι φήμες ότι μπορεί να λειτούργησε ως πηγή πληροφοριών για το Ισραήλ παρέμειναν και αναζωπυρώθηκαν, από το γεγονός ότι επέζησε από πολλαπλά πλήγματα που εξόντωσαν άλλους ανώτατους ηγέτες.

Ο «μεγάλος απών» από το χτύπημα στο παλάτι του Χαμενεΐ

Επιπλέον, ο Ισμαήλ Καανί φέρεται να απουσίαζε, ή να είχε μόλις αποχωρήσει από το γραφείο του Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί χτύπησαν με 30 βόμβες ακριβείας και τον εξόντωσαν.

Κατά τα φαινόμενα, η Μοσάντ είχε στη διάθεσή της πληροφορίες όχι απλά γεωγραφικές αλλά δομικές και γνώριζε:

• Την ακριβή ώρα έναρξης της μυστικής σύσκεψης.

• Την πλήρη λίστα των παρευρισκομένων.

• Το συγκεκριμένο σημείο και το δωμάτιο όπου καθόταν ο Χαμενεΐ μέσα στο κτήριο. Αυτή η λεπτομέρεια επέτρεψε στην Ισραηλινή Αεροπορία να πλήξει το κτήριο με πάνω από 30 βόμβες (συμπεριλαμβανομένων «bunker busters» των 2.000 λιβρών), στοχεύοντας απευθείας στο δωμάτιο της σύσκεψης

Ο ρόλος του «εσωτερικού» πληροφοριοδότη

Η ασφάλεια του Χαμενεΐ παραβιάστηκε από έναν υψηλόβαθμο πληροφοριοδότη (inside asset), ο οποίος φέρεται να βρισκόταν κυριολεκτικά στο πλευρό του. Ο ρόλος αυτού του ατόμου ήταν καθοριστικός για την επιβεβαίωση της επιτυχίας της επιχείρησης και παρείχε:

• Οπτική Επιβεβαίωση: Αμέσως μετά τον βομβαρδισμό, ο πράκτορας έστειλε βίντεο και φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγνωρίζοντάς τον από το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι στο χέρι του.

• Βιολογική Ταυτοποίηση: Ο πληροφοριοδότης κατάφερε να πάρει δείγμα DNA από το νεκρό, παρέχοντας απόλυτα επιβεβαιωμένη σήμανση στη Μοσάντ και τη CIA προτού το Ιράν προλάβει να εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση.