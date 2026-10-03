Αλί Βαέζ

FOREIGN AFFAIRS

τχ. Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2026

Αναρτήθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2026

Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν; Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η απάντηση είναι σύντομα. «Νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές [του Νοεμβρίου 2026]. Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο.. Οι Ιρανοί ηγέτες συμφωνούν ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά. Η Τεχεράνη «γονάτισε τον πιο βαριά οπλισμένο στρατό στην ιστορία του κόσμου», διακήρυξε ο Αχμάντ Βαχιντί, ο αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον Αύγουστο. Πολλοί εξωτερικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί για περισσότερο καιρό και θα τελειώσει με διαπραγματεύσεις και όχι με έναν σαφή νικητή. Αλλά γενικά, υπάρχει η αίσθηση ότι οι μάχες θα επιλυθούν σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Αυτή η σκέψη είναι κατανοητή. Όλοι οι πόλεμοι τελικά τελειώνουν, και μετά από μήνες αυξανόμενων τιμών ενέργειας, ο κόσμος ανυπομονεί ιδιαίτερα να σταματήσει αυτός. Ωστόσο, η ανησυχητική πραγματικότητα είναι ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει πουθενά. Οι δύο κύριοι εμπόλεμοι του πολέμου δεν μπορούν να επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους τους, κι όμως και οι δύο αισθάνονται ότι καταφέρνουν αρκετά ώστε να αξίζει τον κόπο η συνέχιση των μαχών μέσω ενός συνδυασμού στρατιωτικών και οικονομικών εργαλείων. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς, να το κάνουν να εγκαταλείψει το πυραυλικό του πρόγραμμα, να το αναγκάσουν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να το κάνουν να σταματήσει να υποστηρίζει τους περιφερειακούς εταίρους του. Αλλά η Ουάσιγκτον μπορεί να συνεχίσει να υποβαθμίζει τον στρατό του Ιράν και να περιορίζει την οικονομία του. Το Ιράν δεν μπορεί να εκδιώξει τη μόνη υπερδύναμη του κόσμου από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μπορεί να συνεχίσει να καταστρέφει τις περιφερειακές βάσεις των ΗΠΑ, να βομβαρδίζει τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ και να διαταράσσει το διεθνές εμπόριο.

Κρίσιμο είναι ότι και τα δύο κράτη διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για να πολεμούν επ’ αόριστον – και αμφότερα πιστεύουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τους χρησιμοποιήσουν. Πιστεύουν ότι αν η πλευρά τους υποχωρήσει, η άλλη θα συνεχίσει μέχρι είτε να τους ταπεινώσει είτε να επιτύχει τους κύριους στόχους της. Διεξάγουν περιοδικές συνομιλίες, αλλά δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στην πραγματικότητα, υποψιάζονται ότι ο εχθρός τους θα χρησιμοποιήσει απλώς μια κατάπαυση του πυρός για να ανασυνταχθεί και να ανεφοδιαστεί πριν επιτεθεί ξανά. Η ιρανική κυβέρνηση φοβάται ότι η παραίτηση από την επιρροή, είτε για το Ορμούζ, το πυραυλικό της οπλοστάσιο είτε για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα την άφηνε εκτεθειμένη σε πιέσεις αργότερα. Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, ανησυχεί ότι η ευρεία άρση των κυρώσεων θα παρείχε στην Τεχεράνη τους πόρους και τον χρόνο που χρειάζεται για να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της. Το Ισραήλ φοβάται ότι η αυτοσυγκράτηση σήμερα θα δημιουργούσε μόνο ένα ισχυρότερο Ιράν αύριο. Τα βήματα που απαιτούνται για να ξεφύγει κανείς από τον πόλεμο φαίνονται επικίνδυνα ακριβώς επειδή απαιτούν από κάθε πλευρά να γίνει προσωρινά πιο ευάλωτη.

Ο πόλεμος, λοιπόν, θα συνεχιστεί όπως μέχρι τώρα. Δεν θα υπάρξει μια συνολική λύση. Δεν θα υπάρξει διαρκής ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά επειδή το status quo είναι βιώσιμο για κάθε πλευρά και επειδή τα μέρη δεν έχουν τη δύναμη να πάρουν το πάνω χέρι, δεν θα υπάρξει ούτε δραματική κλιμάκωση. Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεν θα ηττηθούν. Ωστόσο, κανείς δεν θα κερδίσει.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΟΔΟΣ

Για τις ΗΠΑ, ο πόλεμος δεν έπρεπε να εξελιχθεί έτσι. Όταν συντάχθηκαν με το Ισραήλ για να χτυπήσουν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η Ουάσινγκτον πίστευε ότι θα επικρατούσε γρήγορα. Οι δύο χώρες, άλλωστε, είχαν θάψει ή καταστρέψει τις περισσότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και είχαν ανατινάξει πολλές από τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Το Ισραήλ είχε σκοτώσει δεκάδες ανώτερους Ιρανούς επιστήμονες και περισσότερους από δύο δωδεκάδες στρατιωτικούς ηγέτες και είχε αποδεκατίσει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ -ένας μακροχρόνιος σύμμαχος του Ιράν- είχε χάσει την εξουσία και μαζικές διαμαρτυρίες μόλις είχαν συγκλονίσει την ίδια την ιρανική κυβέρνηση. Ο αμερικανικός στρατός και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απολάμβαναν αυτό που φαινόταν σαν αδιαμφισβήτητη πρόσβαση στον ιρανικό εναέριο χώρο. Το καθεστώς, με άλλα λόγια, φαινόταν να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και πολλούς από τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές της χώρας. Ωστόσο, οι προβλέψεις ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κατέρρεε αποδείχθηκαν λανθασμένες. Το καθεστώς αντικατέστησε γρήγορα τους χαμένους αξιωματούχους και άρχισε να αντεπιτίθεται στους εχθρούς του, ανατινάζοντας αμερικανικά αεροσκάφη, εκτοξευτές πυραύλων και συστήματα ραντάρ σε βάσεις διάσπαρτες σε όλο τον Περσικό Κόλπο. Πήρε τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και περιόρισε τις εμπορικές ροές μέσω της πλωτής οδού. Και οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές σε όλη την περιοχή του Κόλπου, αναγκάζοντας τους περιφερειακούς εταίρους της Ουάσιγκτον να πληρώσουν για την ενεργοποίηση της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποβαθμίσει αυτές τις αποτυχίες, υποσχόμενοι ότι το ιρανικό καθεστώς απέχει μόνο ένα ακόμη χτύπημα ή κύρωση από το να αναγκαστεί να κάνει παραχωρήσεις. Αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο το Ισραήλ και η Ουάσινγκτον να αναγκάσουν την Τεχεράνη να συμβιβαστεί σε κάτι σημαντικό. Έχουν επανειλημμένα προσπαθήσει να βομβαρδίσουν τους αξιωματούχους και τα στρατιωτικά προγράμματα του καθεστώτος, μόνο και μόνο για να τα ανοικοδομήσει γρήγορα η Τεχεράνη. Είναι δύσκολο να δούμε πώς οι μελλοντικές αεροπορικές επιδρομές μπορούν να πετύχουν αυτό που δεν έχουν καταφέρει οι προηγούμενες.

Οι ΗΠΑ, φυσικά, έχουν προσθέσει μια νέα διάσταση στην επίθεσή τους, συσσωρεύοντας κυρώσεις που συνοδεύουν τον αποκλεισμό της νότιας ακτής του Ιράν και τους περιοδικούς βομβαρδισμούς. Αυτά τα μέτρα έχουν καταφέρει να περιορίσουν περαιτέρω την πρόσβαση του Ιράν στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να εισάγει διάφορα εμπορεύματα και να εξάγει βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο. Αλλά ούτε αυτό είναι πιθανό να πείσει το καθεστώς. Οι χερσαίες οδοί και η Κασπία Θάλασσα συνωμοτούν ενάντια σε κάθε προσπάθεια ερμητικού κλεισίματος του Ιράν, ακόμη και αν η χωρητικότητα αυτών των περασμάτων δεν μπορεί να αντισταθμίσει το κλείσιμο των ναυτικών οδών και τη συρρίκνωση των αεροπορικών συνδέσεων.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν παράσχει μια ποικιλία αγαθών και πολύτιμες στρατιωτικές πληροφορίες. Η οικονομική επίδραση των περικοπών των ΗΠΑ είναι πραγματική, αλλά η κυβέρνηση θα μετακυλίσει τη ζημιά στον λαό της μειώνοντας τις επιδοτήσεις αντί να περιορίζει τις δαπάνες για στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας, τις οποίες χρειάζεται για να υπερασπιστεί από εξωτερικούς αντιπάλους και εσωτερική διαφωνία. Το κοινό πρέπει να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο ένα καταρρέον νόμισμα και έναν ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, και για τους απλούς Ιρανούς, το να περιγράψουμε την παρούσα κατάσταση ως βιώσιμη θα ακουγόταν σχεδόν άσεμνο. Αλλά αυτό που μπορεί να είναι μη βιώσιμο για την ιρανική κοινωνία μπορεί να είναι απόλυτα βιώσιμο για το κράτος. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν χρειάζεται να προστατεύσει το Ιράν στο σύνολό του από την οικονομική επιδείνωση. Πρέπει να προστατεύει μόνο τους θεσμούς και τις εκλογικές περιφέρειες που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή της.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορεί να ελπίζουν ότι καθώς ο πληθυσμός του Ιράν γίνεται φτωχότερος, η Τεχεράνη θα αλλάξει γνώμη. Ωστόσο, οι Ιρανοί ηγέτες πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή πρόκληση και, υπό τέτοιες συνθήκες, είναι απίθανο να θεωρήσουν οποιοδήποτε επίπεδο οικονομικής δυσπραγίας ως σαφές σημείο καμπής. Επιπλέον, το καθεστώς έχει υπομείνει μια χειρότερη κατάσταση χωρίς να το ανοιγοκλείσει το βλέμμα του και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από το 1980 έως το 1988, η χώρα πολέμησε έναν πόλεμο με το Ιράκ που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς και άφησε το κράτος με ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά ακόμη και αυτό, δεν ήταν αρκετό για να κάνει την Τεχεράνη να τα παρατήσει. Στην πραγματικότητα, ακόμη και αφού το Ιράν εκδίωξε τις ιρακινές δυνάμεις από το έδαφός του, εισέβαλε στον αντίπαλό του και πέρασε έξι χρόνια προσπαθώντας να ανατρέψει τον Ιρακινό Πρόεδρο Σαντάμ Χουσεΐν, παρά τα συνεχιζόμενα εσωτερικά βάσανα. Χρειάστηκαν οι προελάσεις του Ιράκ στο πεδίο της μάχης, η αυξανόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στον Κόλπο και η αντίληψη ότι η περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων κινούνταν απότομα εναντίον της Τεχεράνης για να σταματήσει η σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ, φυσικά, δεν έχουν παίξει όλα τα χαρτιά τους. Θα μπορούσαν να στείλουν στρατιώτες στο έδαφος. Αλλά τέτοιες επιχειρήσεις πιθανότατα θα οδηγήσουν σε πολύ περισσότερες απώλειες για τις ΗΠΑ και θα οδηγήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα. Για αυτούς τους λόγους, είναι πολιτικά ανέφικτες. Η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον σημαντικών στόχων υποδομών, προκαλώντας γενεαλογική ζημιά στο ενεργειακό δίκτυο, τα συστήματα μεταφορών και επικοινωνιών του Ιράν, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις. Αλλά η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίποινα εναντίον των Αμερικανών εταίρων στον Κόλπο, αυξάνοντας επίσης το κόστος της ενέργειας.

Το καθεστώς του Ιράν έχει γιορτάσει την ανθεκτικότητά του απέναντι στις αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, οι προοπτικές του να νικήσει τις ΗΠΑ φαίνονται εξίσου ζοφερές. Η χώρα δεν μπορεί εύκολα να αυξήσει την πίεση επειδή η οικονομική της δυσπραγία περιορίζει το περιθώριο για στρατηγική απερισκεψία. Η ηγεσία του Ιράν μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει από παρατεταμένες δυσκολίες, ωστόσο μια ακόμη σημαντική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ θα διακινδύνευε βαθύτερες ζημιές εν μέσω μιας ήδη τεταμένης κοινωνικής συμφωνίας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν λίγους λόγους να πιστεύουν ότι η δραματική κλιμάκωση θα αναγκάσει την Ουάσινγκτον να υποχωρήσει. Θα μπορούσε εξίσου εύκολα να προκαλέσει μια πολύ πιο καταστροφική αντίδραση από έναν παρορμητικό πρόεδρο των ΗΠΑ. Προς το παρόν, η Τεχεράνη είναι πιθανό να προτιμήσει να επιβάλει σταθμισμένα κόστη στις ΗΠΑ, διατηρώντας την μόχλευση και δοκιμάζοντας την αμερικανική αποφασιστικότητα χωρίς να ξεπεράσει ένα όριο που θα οδηγήσει σε εντατικές επιθέσεις.

Και ακόμη κι αν η Τεχεράνη κλιμακωθεί δραματικά, το ισλαμικό καθεστώς είναι απίθανο να θριαμβεύσει. Το Ιράν μπορεί να αποδυναμώσει το περιφερειακό αποτύπωμα των ΗΠΑ και έχει ήδη αναγκάσει τη χώρα να δαπανήσει τεράστια ποσά για τη σύγκρουση (υπολογίζουμε πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια). Ωστόσο, ο συνολικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια και η Ουάσιγκτον διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα λιγότερο εξελιγμένων βομβών που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αντεπιτεθεί, καθώς οι προηγμένες βόμβες της εξαντλούνται. Έχει χάσει στρατεύματα, αλλά μόνο ένα μικρό κλάσμα από αυτά που έχασε στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Και μπορεί να διατηρήσει τις απώλειες σχετικά χαμηλές επειδή μπορεί να πολεμήσει από απόσταση, εκτοξεύοντας πυραύλους εκτός ιρανικού εδάφους.

ΣΤΕΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Αρχικά, το γεγονός ότι ούτε η Τεχεράνη ούτε η Ουάσινγκτον μπορούν να κερδίσουν εντελώς μπορεί να φαίνεται καλός οιωνός για την ειρήνη. Όταν οι χώρες συνειδητοποιούν ότι η νίκη είναι ανέφικτη, μερικές φορές συμβιβάζονται. Αλλά τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ έχουν δευτερεύοντες στόχους και πιστεύουν ότι η συνέχιση του πολέμου θα βοηθήσει στην επίτευξή τους. Για παράδειγμα, η Ουάσινγκτον, πιστεύει ότι οι περιστασιακές επιθέσεις θα διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει ποτέ να αναγεννήσει πλήρως τον στρατό της ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Θέλει να χτυπήσει το Ιράν κάθε φορά που το καθεστώς ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, όπως ανοικοδομώντας ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σύστημα όπλων ή επαναλαμβάνοντας τον πυρηνικό εμπλουτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μπορούν να κρατήσουν το Ιράν αδύναμο χωρίς να αναλάβουν τους πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους της προσπάθειας μετασχηματισμού του.

Το Ιράν, από την πλευρά του, πιστεύει ότι η συνέχιση των μαχών θα το βοηθήσει να εδραιώσει την αποτροπή που έχει χάσει. Κινητοποιεί τους περιφερειακούς εταίρους του, όπως τις ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθι στην Υεμένη, για να κρατήσει τους αντιπάλους του υπό πυρά από πολλαπλά μέτωπα. Το καθεστώς έχει επίσης γίνει πιο πρόθυμο να χτυπήσει πρώτο. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε μια βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό, παρόλο που δεν υπήρξε αμερικανική επίθεση αμέσως πριν από αυτήν. Και, φυσικά, επιδίωξε να κυριαρχήσει στο Στενό του Ορμούζ. Ιρανοί αξιωματούχοι προηγουμένως θεωρούσαν το κλείσιμο της πλωτής οδού ως μέτρο έσχατης ανάγκης, που θα επιχειρούνταν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, περίμεναν μέχρι να ξεσπάσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Αλλά μέσα σε μια μέρα, η Τεχεράνη απέδειξε ότι μπορούσε να ελέγξει το στενό στοχεύοντας πλοία με drones και πυραύλους, δίνοντάς της μια νέα πηγή μόχλευσης.

Επίσης, το Ιράν φαίνεται να πιστεύει ότι η συνέχιση των μαχών θα το βοηθήσει να ανακτήσει και ίσως να επεκτείνει την επιρροή του που είχε μειωθεί πριν από τον πόλεμο, όταν επανειλημμένα απέτυχε να αποτρέψει τους αντιπάλους του και οι περιφερειακοί εταίροι του έχασαν την επιρροή τους. Αυτό εξηγεί γιατί, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026, αντέδρασε διευρύνοντας αμέσως το πεδίο της μάχης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου που είχαν περάσει τα τελευταία χρόνια ανοικοδομώντας τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. Συνολικά, το Ιράν έχει επιτεθεί σε πάνω από 12 χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή. Θέλει να πείσει αυτά τα κράτη να απομακρυνθούν από την Ουάσινγκτον, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ τα καθιστά ευάλωτα.

Οι εκτιμήσεις της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης μπορεί να είναι σωστές ή λανθασμένες. Αλλά ακόμα κι αν και οι δύο δεν κερδίσουν τίποτα από τη συνέχιση των συγκρούσεων (και ακόμα κι αν το συνειδητοποιήσουν και οι δύο) θα δυσκολευτούν να καταλήξουν σε μια λύση. Επειδή οι Ιρανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί ομόλογοί τους είναι αποφασισμένοι να καταστρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν να πολεμούν ακόμα κι αν το θέλουν. Η Ουάσινγκτον δεν φοβάται εξίσου, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν έχει την πολυτέλεια να υποχωρήσει. Στα μάτια των Αμερικανών αξιωματούχων, αν οι ΗΠΑ προσφέρουν στο Ιράν τα πράγματα που θέλει περισσότερο (σαρωτική άρση των κυρώσεων και αναγνώριση της επιρροής του καθεστώτος στο Στενό του Ορμούζ) θα έχουν ενδυναμώσει τον αντίπαλό τους και θα έχουν ανταμείψει τον στρατιωτικό καταναγκασμό.

Θεωρητικά, το Ιράν και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιλύσουν αυτές τις ανησυχίες μέσω της διπλωματίας. Αλλά στην πράξη, καμία από τις δύο δεν εμπιστεύεται την άλλη αρκετά ώστε να κάνει διαρκείς ανταλλαγές. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τι συνέβη με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο με την ελπίδα να σταματήσουν τον πόλεμο. Η συμφωνία υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζε τις προτεραιότητες και των δύο χωρών, ανοίγοντας ξανά το Στενό του Ορμούζ και ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την ευρεία άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των επιθέσεων στο Ιράν και τους εταίρους του. Αλλά γρήγορα έγινε σαφές ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν συμφώνησαν στις λεπτομέρειες. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι η συμφωνία σήμαινε ότι τα πλοία μπορούσαν να περάσουν ξανά από το στενό με όποιον τρόπο ήθελαν, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι μπορούσε ακόμα να υπαγορεύσει τον τρόπο διέλευσης και να επιβάλει τέλη. Έτσι, χτύπησε πλοία που διέσχιζαν την πλωτή οδό κατά μήκος της ακτογραμμής του Ομάν αντί κατά μήκος της δικής της, εξοργίζοντας τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία, μη αποδεσμεύοντας αμέσως τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και μη εμποδίζοντας το Ισραήλ να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ. Και οι δύο πλευρές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άλλη ενεργούσε κακόπιστα και η σύγκρουση συνεχίστηκε.

Αυτή η αποτυχία δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεν θα διαπραγματευτούν. Πιθανότατα θα διατηρήσουν έναν διάλογο και ενδέχεται να διακόπτουν περιοδικά τη σύγκρουση για να ανασυνταχθούν. Αλλά η διπλωματία και ο πόλεμος μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα. Τη δεκαετία του 1950, για παράδειγμα, η Βόρεια Κορέα και οι ΗΠΑ ασχολήθηκαν διπλωματικά για χρόνια πριν καταλήξουν σε μια διαρκή εκεχειρία. Όσο η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον παραμένουν ικανές και δεσμευμένες να βλάψουν η μία την άλλη, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει, όσο κι αν μιλάνε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να έχει βαλτώσει. Αλλά η σύγκρουση μεταμορφώνει τόσο την Ισλαμική Δημοκρατία όσο και την γύρω περιοχή. Παραδοσιακά, το Ιράν υπήρξε μια σύνθετη απολυταρχία, με μια πολιτική τάξη που συνδυάζει κληρική εξουσία, εκλεγμένους θεσμούς, ισχυρές υπηρεσίες ασφαλείας και στρατιωτικές υπηρεσίες, ανταγωνιστικά δίκτυα πατρωνίας και μια ζωντανή κοινωνία. Αλλά ο θάνατος του Χαμενεΐ εξάλειψε την κυρίαρχη προσωπικότητα του καθεστώτος, διαταράσσοντας την υπάρχουσα ισορροπία, και ο πόλεμος συστηματικά δίνει προτεραιότητα στα τμήματα του κράτους που είναι υπεύθυνα για την επιβίωση έναντι όλων των άλλων. Η μόνιμη σύγκρουση θα αναβαθμίσει μόνο περαιτέρω τους ένστολους Ιρανούς έναντι των Ιρανών με κοστούμι – και ίσως ακόμη και έναντι των Ιρανών με κληρική ενδυμασία. Οι ήδη αποδυναμωμένοι συμμετοχικοί θεσμοί του Ιράν θα συνεχίσουν να εξασθενούν και η δύναμη των στρατιωτικών και ασφαλιστικών ελίτ της θα καλύπτεται από έναν εξασθενημένο θεοκρατικό μανδύα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μη-ένοπλα τμήματα της παραδοσιακής δομής εξουσίας της χώρας δεν θα μπορούν να ασκήσουν επιρροή. Οι πολιτικοί μπορεί να εξακολουθούν να συζητούν για το αν το Ιράν πρέπει να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί και πόσο οικονομικό πόνο μπορεί να ανεχθεί η χώρα. Αλλά οι ιδέες τους θα βρίσκονται εντελώς στο έλεος της ένοπλης ελίτ, η οποία δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση της αποτροπής και στη διατήρηση επαρκούς επιθετικής ικανότητας για να βλάψει τους αντιπάλους του Ιράν. Η χώρα δεν πρόκειται να καταργήσει τους πολιτικούς θεσμούς της, αλλά όλο και περισσότεροι τομείς της ζωής προσδιορίζονται ως τομείς ασφάλειας (τηλεπικοινωνίες, ξένες επενδύσεις, πανεπιστήμια, μέσα ενημέρωσης, οικονομική πολιτική) και έτσι τίθενται υπό την διοίκηση του κατεστημένου ασφαλείας. Το θρησκευτικό ήθος του καθεστώτος θα συνεχιστεί. Αλλά ένα κληρικό κατεστημένο που κάποτε καλλιέργησε τον στρατό για να στηρίξει την κυριαρχία του μπορεί να καταλήξει να είναι υποταγμένο σε αυτό.

Εν τω μεταξύ, τα αραβικά κράτη του Κόλπου αναδιαμορφώνουν τα δόγματα ασφαλείας τους. Μερικές από τις σκέψεις τους θα ευχαριστήσουν το Ιράν: μετά από δεκαετίες προσπαθειών να κρατήσουν την Ουάσινγκτον εμπλεκόμενη στην περιοχή από φόβο ότι μια απόσυρση των ΗΠΑ θα τα άφηνε ευάλωτα, τα κράτη του Κόλπου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι στενοί δεσμοί με τις ΗΠΑ τα καθιστούν στόχους. Αλλά ο Κόλπος είναι απίθανο να εκδιώξει την Ουάσινγκτον. Παρά τις αδυναμίες του, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι η μόνη εξωτερική χώρα που τους παρέχει κάποιο μέτρο στρατιωτικής υποστήριξης και η δυσπιστία τους προς το Ιράν έχει βαθύνει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Μάλιστα, ορισμένα κράτη του Κόλπου έχουν μάλιστα προβεί σε αντίποινα κατά του Ιράν.

Αντ’ αυτού, αυτές οι χώρες είναι πιθανό να αντισταθούν. Θα δημιουργήσουν ισχυρότερους διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν με την ελπίδα να το πείσουν να σταματήσει να τις χτυπά. Αλλά θα διατηρήσουν τους δεσμούς ασφαλείας και τους οικονομικούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον. Ταυτόχρονα, θα αρχίσουν να προσπαθούν να αναπτύξουν ισχυρότερες εγχώριες πυραυλικές άμυνες, να ενισχύσουν τις υποδομές τους, να δημιουργήσουν εναλλακτικές οδούς εξαγωγής ενέργειας και να κατασκευάσουν μεγαλύτερα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και όπλων. Η περιοχή μπορεί επίσης να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς της τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ για να μεσολαβήσει στη σύγκρουση.

Η ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ

Οι πόλεμοι είναι εξ ορισμού χαοτικοί και είναι πιθανό μια μελλοντική επίθεση ή γεγονός να διαταράξει την τρέχουσα ισορροπία. Καθώς και οι δύο χώρες νιώθουν πιο άνετα με το status quo, μπορεί να αποκτήσουν υπερβολική αυτοπεποίθηση στις άμυνές τους και να αποφασίσουν να κλιμακώσουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να αναγκάσει το καθεστώς να υποκύψει με μια πιο τρομακτική στρατιωτική επίθεση – οδηγώντας το Ιράν σε μεγαλύτερη αναταραχή στην αγορά και ζημιές στον Κόλπο. Εάν ένας ιρανικός πύραυλος σκοτώσει μεγάλο αριθμό Αμερικανών ή μια ιρανική επίθεση κλείσει κρίσιμες υποδομές του Κόλπου, οι ΗΠΑ μπορεί να επιλέξουν τελικά να χρησιμοποιήσουν χερσαίες δυνάμεις ή να καταστρέψουν το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν, θέτοντας το καθεστώς σε κίνδυνο. Η Τεχεράνη θα μπορούσε επίσης να κάνει λάθος πιστεύοντας ότι μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί τεράστιο πόνο στον λαό της. Οι τρομακτικές ελλείψεις αγαθών θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανανεωμένες μαζικές αναταραχές και αποστασίες των ελίτ, καθιστώντας πιο δύσκολο για το καθεστώς να συνεχίσει να πολεμά τις ΗΠΑ διατηρώντας παράλληλα την εξουσία. Μια φαινομενικά διαχειρίσιμη επιδείνωση θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: μια φθίνουσα ικανότητα διακυβέρνησης, όχι απλώς μια φθίνουσα ικανότητα μάχης.

Αλλά προς το παρόν, ο πόλεμος φαίνεται βιώσιμος. Η Ουάσινγκτον δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους δηλωμένους στόχους της και έχει κάψει πανάκριβα πυρομαχικά. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να πολεμήσουν και πιστεύουν ότι το κόστος της υποχώρησης υπερβαίνει το κόστος της συνέχισης. Η ιρανική κοινωνία αντιμετωπίζει χρόνια φτώχειας και ανασφάλειας. Ωστόσο, η ίδια η Ισλαμική Δημοκρατία είναι σταθερή και δεν πιστεύει ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Αυτό είναι το παράδοξο αυτής της σύγκρουσης. Και οι δύο πλευρές έχουν αναδειχθεί πιο αδύναμες. Καμία δεν μπορεί να κερδίσει. Αλλά συνεχίζουν να μάχονται ανεξάρτητα, επειδή βρίσκουν τις εναλλακτικές λύσεις εντελώς δυσάρεστες.