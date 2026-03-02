Σε ισχύ έχει τεθεί στο Αφγανιστάν νέος νόμος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς – σύμφωνα με τις καταγγελίες – περιλαμβάνει διατάξεις που νομιμοποιούν πρακτικές ενδοοικογενειακής βίας και επιβάλλουν αυστηρές ποινές για ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα.

Το κείμενο του νόμου, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα, δημοσιοποιήθηκε από την οργάνωση Rawadari στην παστούν γλώσσα. Η αγγλική μετάφραση πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Afghanistan Analysts Network.

Σύμφωνα με τη μετάφραση, σε περίπτωση που σύζυγος προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στη γυναίκα του, όπως κάταγμα ή ανοιχτή πληγή και εκείνη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 15 ημερών για τον δράστη. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς θεωρείται ότι παρέχει περιορισμένη νομική προστασία στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, για τη διοργάνωση ή επιβολή αγώνων μεταξύ ζώων, όπως σκυλομαχίες ή κοκορομαχίες, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως πέντε μηνών.

Ο νόμος φέρεται επίσης να επιτρέπει στους πατέρες να επιβάλλουν τιμωρίες στα παιδιά τους ειδικά για θέματα που άπτονται της θρησκείας τους, όπως για παράδειγμα να αρνούνται να προσευχηθούν, θρησκευτικές παραλείψεις, ενώ προβλέπει διοικητικές κυρώσεις για εκπαιδευτικούς σε περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού σε μαθητές.

Διεθνής κατακραυγή

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι ο νέος νόμος «νομιμοποιεί τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών», κάνοντας λόγο για ένα σύστημα διαχωρισμού που «θυμίζει απαρτχάιντ φύλου».

Την ίδια ώρα, η UNICEF επισημαίνει ότι περισσότερα από δύο εκατομμύρια κορίτσια παραμένουν εκτός δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021.

Περιορισμοί και θανατική ποινή

Στο σημερινό Αφγανιστάν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκπαίδευση, την εργασία και την ελεύθερη μετακίνηση, ενώ η μαρτυρία τους στα δικαστήρια φέρεται να έχει μικρότερη βαρύτητα από εκείνη των ανδρών.

Η θανατική ποινή επιβάλλεται για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, που περιλαμβάνει, σύμφωνα με οργανώσεις δικαιωμάτων, την ομοφυλοφιλία, τη «βλασφημία» και άλλες πράξεις που θεωρούνται αντίθετες με τη Σαρία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η νέα νομοθεσία ενδέχεται να εντείνει το κλίμα φόβου και ατιμωρησίας, αποτρέποντας τα θύματα βίας από το να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.