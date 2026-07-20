Την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανήμερα της ανάληψης των καθηκόντων του. Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια».

Σχετικά με την παρθενική επαφή των δύο ηγετών, εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου σημείωσε πως «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε σε ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Μπέρναμ έδωσε έμφαση σε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχτεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα».

Τέλος, ο Άντι Μπέρναμ, έχοντας διατελέσει μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.