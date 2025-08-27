Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όταν ρωτήθηκε από τον Patrick Bet David στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Nετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι την έχουμε αναγνωρίσει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ ενέκρινε ένα ψήφισμα προς αυτή την κατεύθυνση», αν και δεν έχει ψηφιστεί καμία τέτοια νομοθεσία επίσημα» .

Όταν ρωτήθηκε γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

BREAKING! Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Το Ισραήλ έχει αποφύγει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να βλάψει τη σχέση του με την Τουρκία – το διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι συνέβη οποιαδήποτε τέτοια γενοκτονία.

Οι σχέσεις με την Τουρκία βρίσκονται στο ναδίρ, με τις διπλωματικές σχέσεις να έχουν σε μεγάλο βαθμό διακοπεί και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει τακτικά το Ισραήλ με τους Ναζί λόγω του πολέμου στη Γάζα.