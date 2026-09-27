Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά το Σάββατο δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic, σύμφωνα με το οποίο ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών είχε μεταβεί στο Ισραήλ λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να προειδοποιήσει για επικείμενη μεγάλη επιχείρηση της Χαμάς.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε την πληροφορία «ψευδή», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ήδη διαψευσμένο ισχυρισμό που επανέρχεται στο προσκήνιο με στόχο, όπως αναφέρει, τη «χειραγώγηση» της ισραηλινής κοινής γνώμης.

Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται περίπου έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη του Αμπάς Καμέλ πριν από την 7η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του The Atlantic, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την επίθεση της Χαμάς, ο τότε επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, ταξίδεψε στο Ισραήλ με μισθωμένο αεροσκάφος τύπου Cessna.

Το ταξίδι φέρεται να ήταν ιδιαίτερα σύντομο, διάρκειας περίπου μίας ώρας, και είχε ως σκοπό να μεταφέρει στις ισραηλινές αρχές την προειδοποίηση ότι περιοριζόταν δραματικά ο χρόνος για την αποτροπή μιας μεγάλης επίθεσης από τη Χαμάς.

Το αμερικανικό περιοδικό επικαλείται πηγές από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, άλλες αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Καμέλ φέρεται να είχε προτείνει στην ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε οικονομικές παραχωρήσεις προς τη Χαμάς, με στόχο να περιοριστεί η ένταση και να αποτραπεί μια ευρύτερη κλιμάκωση.

Δεν έχει γίνει γνωστό με ποιον συναντήθηκε

Το The Atlantic σημειώνει ότι δεν έχει καταστεί σαφές με ποιον Ισραηλινό αξιωματούχο συναντήθηκε ο Αμπάς Καμέλ κατά την επίσκεψή του.

Ωστόσο, πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε στο περιοδικό ότι θα ήταν δύσκολο να θεωρηθεί πως ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για την άφιξη του επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και για το περιεχόμενο των συνομιλιών του.

Ο Αμπάς Καμέλ θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών στην περιοχή και είχε ενεργό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Η διάψευση μετά την επίθεση

Μόλις δύο ημέρες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αρνηθεί ότι η αιγυπτιακή πλευρά είχε προειδοποιήσει την ισραηλινή κυβέρνηση για επικείμενη επίθεση.

Παράλληλα, είχε διαψεύσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τον Αμπάς Καμέλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει και σήμερα ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για αναπαραγωγή ενός παλαιότερου και ήδη διαψευσμένου ισχυρισμού.

Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρεται να είχαν προειδοποιήσει

Το δημοσίευμα του The Atlantic έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχο ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, το οποίο υποστήριζε ότι προειδοποίηση προς τον Νετανιάχου είχε μεταφέρει και η ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, είχε ενημερώσει τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, φέρεται να σχεδίαζε επίθεση.

Και αυτή την πληροφορία απέρριψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της Haaretz.