Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναγκάστηκε να διαψεύσει δημόσια θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το Ισραήλ με τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα από τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος έχει συλληφθεί και ετοιμάζεται να έρθει αντιμέτωπος ακόμα και με την θανατική ποινή.

Από την ημέρα της δολοφονίας του, η αναζήτηση για τα κίνητρα του δράστη έχει τροφοδοτήσει μια σειρά από κατηγορίες και συνωμοσιολογικές αφηγήσεις. Στο διαδίκτυο διακινούνται αβάσιμες εικασίες που εμπλέκουν τη Μοσάντ ή και φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ, επισημαίνει ο Independent.

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Χ, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς «τερατώδες μεγάλο ψέμα». «Ο Γιόζεφ Γκέμπελς είχε πει ότι όσο μεγαλύτερο το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα εξαπλώνεται. Κάποιοι κατασκεύασαν ένα τέτοιο τερατώδες ψέμα, ότι το Ισραήλ είχε οποιαδήποτε σχέση με τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι τρελό, ψευδές και εξωφρενικό», δήλωσε.

Netanyahu speaks for 2 minutes about how Israel did not kill Charlie Kirk.pic.twitter.com/snPmfWmVFL — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Κερκ ήταν «ένας γίγαντας, ένα ταλέντο που υπάρχει μόνο μία φορά στον αιώνα» και τόνισε τη φιλία που εξέφραζε προς το Ισραήλ και αντίστροφα. «Μου είχε γράψει μόλις πριν από λίγους μήνες μια επιστολή γεμάτη αγάπη για τον εβραϊκό λαό και τον κοινό μας ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό», είπε.

Ωστόσο, η αμερικανική δεξιά δεν εμφανίζεται ενιαία απέναντι στον Νετανιάχου. Σχολιαστές του κινήματος MAGA έχουν ισχυριστεί ότι ιδιωτικά ο Κερκ ήταν πιο επικριτικός για την κυβέρνηση του Ισραήλ απ’ ό,τι δημοσίως. Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, υποστήριξε μάλιστα ότι ο Κερκ «δεν συμπαθούσε τον Νετανιάχου», χαρακτηρίζοντάς τον «καταστροφική δύναμη» και εκφράζοντας τον τρόμο του για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Το επεισόδιο έρχεται σε μια στιγμή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή και εσωτερική κριτική για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα. Η διάδοση θεωριών συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο του Κερκ φαίνεται να τροφοδοτείται από αυτό το κλίμα δυσπιστίας.

Παρά τις φήμες, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι η σχέση του με τον Κερκ ήταν στενή. Σε ανάρτησή του μετά τη δολοφονία, είχε αποκαλέσει τον Κερκ «λεοντόκαρδο φίλο του Ισραήλ» και είχε αποκαλύψει ότι του μίλησε μόλις δύο εβδομάδες πριν, προσκαλώντας τον να επισκεφθεί τη χώρα. «Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί. Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο», κατέληξε.