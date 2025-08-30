Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο (30/8) ότι η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας.

Με την ανάκτηση της σορού του Στίβι, το Ισραήλ αναφέρει ότι 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η σορός του ανασύρθηκε μαζί με αυτή του Ίλαν Βάις. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την ανάσυρση του Βάις την Παρασκευή.

Ο θάνατος του Στίβι του είχε αρχικά ανακοινωθεί από το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών τον Οκτώβριο του 2024.