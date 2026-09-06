Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε οδηγία για την εκκένωση οικισμών εποίκων (φυλακίων) στη Δυτική Όχθη, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Κατά τη διάρκεια συμποσίου στην Ιερουσαλήμ, ο Σμότριτς, ο οποίος ηγείται ακροδεξιού κόμματος και τάσσεται υπέρ της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αναφέροντας: «Από όσο γνωρίζω, ο Νετανιάχου έδωσε την οδηγία να εκκενωθούν».

Αν και δεν προσδιόρισε ποια συγκεκριμένα φυλάκια αφορά η εντολή, ο Σμότριτς δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αυτή, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «δεν του άρεσε αυτή η οδηγία».

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η διαταγή εκκένωσης αφορά φυλάκια που έχουν ανεγερθεί σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής και χωρίς την επίσημη έγκριση των ισραηλινών αρχών. Αυτοί οι οικισμοί αποτελούνται συνήθως από προκατασκευασμένα σπίτια ή τροχόσπιτα.

Το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, συνδέουν άμεσα την πρωθυπουργική οδηγία με τις ασκούμενες πιέσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Γαλλικό Πρακτορείο επιχείρησε να επικοινωνήσει με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αντίδραση στις πληροφορίες αυτές.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Νετανιάχου στα τέλη Αυγούστου, όταν υποσχέθηκε τη συνέχιση της εποικιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη, έδαφος που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, παρά την εντεινόμενη διεθνή κατακραυγή.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή και επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομες βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Παρά ταύτα, επί διακυβέρνησης Νετανιάχου, η δραστηριότητα αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά. Ενώ ορισμένοι οικισμοί ιδρύονται με επίσημες κυβερνητικές αποφάσεις, άλλοι ξεκινούν ως παράνομα φυλάκια (γεωργικά ή οικιστικά), τα οποία όμως συχνά νομιμοποιούνται εκ των υστέρων από τις Αρχές, μια πρακτική που επίσης έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος ο Σμότριτς καυχήθηκε για την «επανάσταση» που, όπως είπε, πέτυχε με την κατασκευή και νομιμοποίηση «χωριά, αγροκτήματα, δρόμους και χιλιάδες κατοικίες» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κλιμάκωση της βίας και αμερικανική παρέμβαση

Στη Δυτική Όχθη (εξαιρουμένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ) διαβιούν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ανάμεσα σε περισσότερους από 500.000 Ισραηλινούς εποίκους. Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, τα περιστατικά βίας στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί επικίνδυνα, με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εποίκων και τακτικές στρατιωτικές επιδρομές σε παλαιστινιακά χωριά.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, επισκέφθηκε το Σάββατο (5/9) τη Δυτική Όχθη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη υποστήριξης προς Αμερικανούς πολίτες παλαιστινιακής καταγωγής που έπεσαν θύματα επιθέσεων από εποίκους.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: ένα έγκλημα είναι έγκλημα, μια τρομοκρατική ενέργεια είναι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτοί που τα διαπράττουν πρέπει να περιμένουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε την Κυριακή (6/9) τις ευχαριστίες του προς τον πρέσβη Χάκαμπι, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, «για τη σταθερή του θέση καθώς και γιατί μετέβη ο ίδιος χθες επί τόπου για να δει και να τεκμηριώσει απευθείας τι συμβαίνει εκεί».