Στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ζει όλος ο πλανήτης, καθώς η αποψινή αναμέτρηση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης μονοπωλεί το ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη Γη.

Εξαίρεση φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ούτε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρά το γεγονός ότι η χώρα του δεν προκρίθηκε στην τελική φάση, ο ισραηλινός πολιτικός είναι ξεκάθαρος όσον αφορά την ομάδα που θα υποστηρίξει στον αποψινό τελικό. Κι αυτή δεν είναι άλλη από την Αργεντινή, όπως ξεκαθάρισε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη συνάντησή του με τον πρέσβη της Λατινοαμερικάνικης χώρας στο Ισραήλ, ραβίνο Σιμόν Άξελ Βάινις.

Ο πρέσβης Βάινις μετέφερε στον Νετανιάχου χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι: «Είστε φίλος μου και πάντα μας υποστηρίζετε. Χάρηκα που άκουσα ότι υποστηρίζετε την Αργεντινή εξαιτίας μου».

Από την πλευρά του ο Μπ. Νετανιάχου απάντησε στον πρόεδρο Μιλέι: «Χαβιέρ, είσαι φίλος. Ένας αληθινός φίλος. Σας υποστηρίζουμε και υποστηρίζουμε την Αργεντινή με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου και του αυριανού (σ.σ. σημερινού) αγώνα. Καλή τύχη!»

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, ואיחל הצלחה רבה לנבחרת ארגנטינה בגמר המונדיאל שיתקיים מחר. השגריר ואחניש השמיע לראש הממשלה דרישת שלום מנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי: ״אתה חבר שלי ותמיד תומך בנו. שמחתי לשמוע שאתה בעד ארגנטינה… pic.twitter.com/fNwPT9qspP — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) July 18, 2026

Μάλιστα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, έγινε για λίγο… Λιονέλ Μέσι, καθώς… «σκόραρε» με άψογο στυλ με καρφωτή κεφαλιά, όταν ο Αργεντινός πρέσβης του πέταξε μια μπάλα με τα χρώματα της «Αλμπισελέστε» μπαίνοντας στο γραφείο του.

Αμέσως μετά ο ραβίνος Σιμόν Άξελ Βάινις του χάρισε την μπάλα και μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να ευχαριστεί για το δώρο και να εύχεται από καρδιάς στην «Αλμπισελέστε» να επικρατήσει απόψε στον τελικό και να κατακτήσει για δεύτερη σερί διοργάνωση το βαρύτιμο τρόπαιο.