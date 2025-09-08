Τσάρλι Σάμερς, Νόαμ Λέμαν, Τζέικομπ Μαγκίντ

THE TIMES OF ISRAEL – 7 Σεπτεμβρίου 2025

https://www.timesofisrael.com/traitor-mass-jerusalem-crowd-pans-pm-as-hostages-mom-calls-him-worst-foe-of-jewish-people/

Διαδηλωτές που απαιτούν συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και τερματισμό του πολέμου στην Ιερουσαλήμ, 6 Σεπτεμβρίου 2025. (Aviv Atlas/Gilad Furst/Roi Boshi/Alon Banki/Benny Meshy/Pro-Democracy Protest Movement):

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ το βράδυ του Σαββάτου (6/9) για μια συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό ότι θυσιάζει οικειοθελώς τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε μια προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία.

Η μαζική διαδήλωση — που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα, σε αντίθεση με τις περισσότερες εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται στο Τελ Αβίβ — οργανώθηκε στη σκιά του σχεδίου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να καταλάβουν την Πόλη της Γάζας, στα βόρεια της Λωρίδας, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται μερικοί από τους υπόλοιπους – νεκρούς και ζωντανούς – 48 ομήρους.

Ο στρατός προχωρά με την επιχείρηση κατόπιν εντολών της κυβέρνησης, παρά την ευρέως αναφερόμενη αντίθεση ανώτερων αξιωματούχων του αμυντικού σώματος, οι οποίοι έχουν εκτιμήσει ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από τη γέφυρα Chords, κοντά στην είσοδο της Ιερουσαλήμ, προς την κατοικία του Νετανιάχου στην οδό Azza, κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Κυβέρνηση της σκιάς του θανάτου» και φωνάζοντας: «Γιατί βρίσκονται ακόμα στη Γάζα;»

Καθώς περπατούσαν, η Όρα Ρουμπινστάιν, η θεία του ομήρου της Χαμάς, Μπαρ Κουπερστάιν, απευθύνθηκε ευθέως στον Νετανιάχου, λέγοντας ότι «δεν ήταν αναρχικοί, δεν είμαστε δεξιοί, ούτε αριστεροί — είμαστε οικογένειες και η απαίτησή μας είναι να τους επιστρέψετε όλους [τους ομήρους], τώρα».

Η αστυνομία περικύκλωσε τους διαδηλωτές και ο δρόμος έκλεισε για την πορεία. Οι αστυνομικοί είχαν φέρει ένα κανόνι νερού σε μια διασταύρωση από την οποία πέρασαν οι διαδηλωτές, αλλά δεν το χρησιμοποίησαν.

«Νετανιάχου, αν συμβεί κάτι, θα το πληρώσεις»

Πλήθη ανθρώπων περίμεναν τους διαδηλωτές στην πλατεία του Παρισιού, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το σπίτι του Νετανιάχου, για την κύρια διαμαρτυρία της βραδιάς.

Εκεί, οι μητέρες των απαχθέντων στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Matan Angrest και Nimrod Cohen, μίλησαν στο πλήθος.

Στην αρχή της ομιλίας, η Anat Angrest έσκισε την γραπτή ομιλία της και αντ’ αυτού είπε στο πλήθος ότι αξιωματούχοι της άμυνας επικοινώνησαν πρόσφατα μαζί της για να εξηγήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκτεταμένη επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην Πόλη της Γάζας.

Είπε πως ενημερώθηκε ότι «ο κίνδυνος έχει ήδη αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πριν από την επιδρομή» και αυξανόταν με κάθε μέρα που περνούσε.

«Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο του Αννίβα στον γιό μου Matan Angrest, σε όλους τους ομήρους», δήλωσε η Anat Angrest. Το αμφιλεγόμενο Πρωτόκολλο του Αννίβα είναι μια στρατιωτική εντολή που καταργήθηκε επίσημα το 2016 και έδινε στα στρατεύματα ευρεία άδεια να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να αποτρέψουν την απαγωγή ενός συναδέλφου στρατιώτη, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς ως πατέρας παιδιών, με χωρίζετε από τον γιό μου Matan, και τον Matan από την ελευθερία του, και τη ζωή του από τον θάνατό του!. Δεν πρόκειται για απειλή, κύριε Πρωθυπουργέ. Αν συμβεί κάτι, θα το πληρώσετε — αυτός είναι ο λόγος της μητέρας», προειδοποίησε η Atan Angrest τον Νετανιάχου,.

Η Vicky Cohen, η μητέρα του ομήρου Nimrod Cohen, προειδοποίησε ομοίως την πρωθυπουργό ότι «αν συμβεί κάτι στον αιχμάλωτο γιο μου, θα φροντίσω να μην έχεις ούτε λεπτό ηρεμίας σε όλη την υπόλοιπη ζωής σου».

«Δεν μας αρκεί που 42 όμηροι έχουν ήδη δολοφονηθεί στην αιχμαλωσία; Και τι κάνει ο υπουργός Άμυνας [Ισραήλ Κατζ], ο αρχιστράτηγος του γιού μου Nimrod;» Με αφορμή μια ανάρτηση του Katz στο Twitter [X] με τίτλο «Ξεκινήσαμε» — στο οποίο ο Κατζ που πανηγύριζε μια επίθεση σε ένα ψηλό κτίριο στην πόλη της Γάζας – τον ρώτησε: «Σε τι ακριβώς ξεκινήσατε; Προσθέτοντας άλλη μια απειλή στις ζωές των ομήρων που μόλις και μετά βίας ζουν; Για τι ακριβώς είστε περήφανος;»

Σημείωσε ότι «υπήρχε μια πλήρης συμφωνία στο τραπέζι που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αλλά ότι ο Νετανιάχου αρνούνταν να την υπογράψει. Και όταν η Χαμάς απαίτησε μια μερική συμφωνία, ο Νετανιάχου απαίτησε μια πλήρη συμφωνία. Και όταν η Χαμάς συμφώνησε σε μια πλήρη συμφωνία, ο Νετανιάχου απαιτεί μια μερική και κλιμακώνει αυτόν τον περιττό και πολιτικό πόλεμό του».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει τη θέση ότι θα συμφωνήσει μόνο σε μια συμφωνία που θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους, κάτι που θα σήμαινε τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα συμφωνήσει σε ένα σταδιακό πλαίσιο πολύ παρόμοιο με αυτό που είχε αποδεχτεί προηγουμένως το Ισραήλ.

«Ο γιος μου μπορεί να επιστρέψει σπίτι αύριο το πρωί ζωντανός και ο πρωθυπουργός το υπονομεύει αυτό. Το παιδί μου δεν θα θυσιαστεί στον βωμό της πολιτικής. Αν πάθει κακό έστω και μια τρίχα από το κεφάλι του γιού μου Nimrod Cohen, θα φροντίσω να μην έχεις ούτε λεπτό ηρεμίας για το υπόλοιπο της ζωής σου», ορκίστηκε η Vicky Cohen μητέρα του Nimrod Cohen, ενώ το πλήθος αποδοκίμαζε τον Νετανιάχου.

Μια κληρονομιά «σφαγής και αποτυχίας»

Η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου της Χαμάς, Matan Zangauker, ανέβηκε επίσης στο βήμα και είπε:

«Ο Νετανιάχου είναι ο χειρότερος εχθρός που έχει αντιμετωπίσει το εβραϊκό έθνος. Το εβραϊκό έθνος είχε πολλούς διώκτες σε όλη την ιστορία του, Φαραώ, Αμάν, και όσους διέπραξαν πογκρόμ εναντίον μας — αλλά εσύ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τους ξεπέρασες όλους».

«Επτακόσιες μία ημέρες έχουν περάσει από τότε που ο Ματάν απήχθη από το κρεβάτι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ και μεταφέρθηκε κατευθείαν στην ομηρεία της Χαμάς», θρήνησε, αναλογιζόμενη το ταξίδι που έχει διανύσει έκτοτε, στον αδιάκοπο αγώνα της να τον πάρει πίσω.

«Και Τι δεν έκανα; Κάθισα ήσυχα για τρεις μήνες επειδή μας είπαν να το βουλώσουμε, χρησιμοποίησαν τακτικές εκφοβισμού. “Σιωπήστε, θα τελειώσει σύντομα”. Δεν βοήθησε».

«Κάθισα στην Πύλη Μπέγκιν στο Τελ Αβίβ μαζί με τις άλλες οικογένειες των ομήρων. Απαιτήσαμε και φωνάξαμε: “Φέρτε τους σπίτι τώρα”. Πορευτήκαμε στον καυτό ήλιο προς την Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώσαμε σε κλουβιά, δώσαμε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, μιλήσαμε στο εξωτερικό, κάναμε τα πάντα – και δεν επέστρεψαν ποτέ».

«Ο Νετανιάχου, είναι ο πατέρας του δόγματος των μερικών συμφωνιών και της σελεκτζίας — αναφερόμενη στην πρακτική των Ναζί να χωρίζουν μέλη οικογενειών το ένα από το άλλο και να στέλνουν κάποια στον άμεσο θάνατό τους — ο πατέρας του δόγματος της ανατροπής, της διαίρεσης και της υποκίνησης, ο πατέρας του δόγματος της εγκατάλειψης και της θυσίας».

Η Einav Zangauker υποστήριξε ότι οι πιστοί στον πρωθυπουργό «διέρρεαν απόρρητα έγγραφα κατά παράβαση του νόμου, υποκινούσαν το μίσος εναντίον μας, εναντίον των πολιτών της χώρας, έκαιγαν κάθε καλό μέρος της χώρας και της δημοκρατίας, και για ποιο λόγο; Για να μην του μείνει η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

«Νετανιάχου, η μόνη σου κληρονομιά είναι η σφαγή και η αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά τα ψέματά σου δεν θα μας σταματήσουν», », είπε η Zangauker.

Κάποια στιγμή, τμήματα του τεράστιου πλήθους άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «προδότη», προτού η Zangauker συνεχίσει την ομιλία της.

«Ο γιός μου Ματάν κάνει ό,τι μπορεί για να επιβιώσει στις σήραγγες της Χαμάς. Είναι η κληρονομιά της εγκατάλειψής τους από σας. Γιατί δεν έχετε απαντήσει στην απάντηση της Χαμάς εδώ και τρεις εβδομάδες; Γιατί στέλνετε τον [Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον] Ντέρμερ να πει ψέματα στον [Αμερικανό] Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ;»

Η Γιαέλ Αντάρ, μητέρα του δολοφονημένου ομήρου Ταμίρ Αντάρ, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι καταδικάζει την εκτέλεση ζωντανών ομήρων, καθώς απευθύνθηκε στη μαζική συγκέντρωση.

«Σε βλέπω να στήνεις τους ζωντανούς ομήρους στο εκτελεστικό απόσπασμα, πώς μπορώ λοιπόν να πιστεύω ότι είσαι σε θέση να φέρεις πίσω τους δολοφονημένους ομήρους;» είπε.

Νωρίτερα το βράδυ, σε μια εβδομαδιαία συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, η σύντροφος του Ματάν Ζανγκάουκερ, Ιλάνα Γκριτζέφσκι, η οποία ήταν και η ίδια πρώην όμηρος, μίλησε για την απουσία του.

«Ματάν, μου λείπεις. Μου λείπουν τα ζυμαρικά μας με κρέμα, μου λείπουν οι βόλτες με τον σκύλο μας, τα γέλια μας, τα δείπνα της Παρασκευής το βράδυ και η παρέα, το να ξυπνάμε νωρίς το πρωί και να τελειώνουμε κάθε μέρα με μια αγκαλιά. Μου λείπει ο καλύτερός μου φίλος. Που ζει και μαραζώνει ακόμα στην αιχμαλωσία. Τον βλέπω πεινασμένο, διψασμένο, αδύναμο. Αναρωτιέμαι αν θυμάται πώς ακούγομαι, πώς νιώθω και πώς φαίνομαι».

Η Γκριτζέφσκι κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι παρέτεινε την αιχμαλωσία των ομήρων για πολιτικούς λόγους. «Ενώ ο Ματάν και οι όμηροι λιώνουν στο σκοτάδι, ο πρωθυπουργός κρατάει την καρέκλα του. Μας απήγαγε ο εχθρός μας, αλλά αυτοί που μας κρατούν εκεί για 701 ημέρες είστε εσείς, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Δεν κάνατε ούτε καλά ούτε αρκετά, γιατί αν τα είχατε κάνει, θα είχαν ήδη επιστρέψει εδώ. Η κυβέρνηση πρόδωσε τους πολίτες της».

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων και στον παρακείμενο δρόμο Shaul HaMelech για την εβδομαδιαία συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την κύρια διαμαρτυρία της νύχτας στην Ιερουσαλήμ, για να ακούσουν τους πρώην ομήρους και τις οικογένειες όσων εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Στη μέση της πλατείας, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο άνοιξαν ένα μεγάλο πανό με απευθυνόμενο στον Τραμπ, το οποίο τον καλούσε να «Σώσει τους ομήρους τώρα!». Συγγενείς των δολοφονημένων ομήρων μίλησαν στη συγκέντρωση, εκφράζοντας την οργή τους για το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας και αφηγούμενοι τις τελευταίες στιγμές των αγαπημένων τους προσώπων.

«Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να καταλάβει τη Γάζα… χωρίς να σχεδιάσει πώς να αποφύγει τη δολοφονία των ομήρων. Όποιος δεν δώσει απαντήσεις σήμερα θα φέρει αιώνιο σημάδι ντροπής», δήλωσε η Όρνα Νέουτρα, μητέρα του δολοφονημένου αιχμάλωτου στρατιώτη Όμερ Νέουτρα.

Μιλώντας μετά τη Νέουτρα, ο Μπόαζ Ζαλμάνοβιτς είπε στους διαδηλωτές ότι πρόσφατα είδε από κοντά πλάνα του 86χρονου πατέρα του, του δολοφονημένου ομήρου Αριέ Ζαλμάνοβιτς, να οδηγείται στη Γάζα από τους απαγωγείς του από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023:

«Πριν από δύο εβδομάδες, είδα ένα βίντεο που είχε γυρίσει ένας από τους δολοφόνους εκείνη την φρικτή μέρα που διαρκεί ήδη 701 ημέρες. Η ηχογράφηση είναι από κοντά, κάθε λεπτομέρεια είναι ορατή – ο επίδεσμος στο κεφάλι του πατέρα μου που καλύπτει την πληγή που άνοιξε… το αίμα που στάζει στη γενειάδα του, τα τρομαγμένα μάτια του που παρακολουθούν με τρόμο και τα αδύναμα χέρια του που προσπαθούν να κρατηθούν από την πλάτη του απατεώνα που κάθεται μπροστά του».

«Ο πατέρας μου εγκαταλείφθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου και υπέφερε φρικτά για 40 ημέρες πριν πεθάνει», είπε ο Ζαλμάνοβιτς. «Και η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία δίνει προτεραιότητα στη γη έναντι των ανθρώπων, η οποία δίνει προτεραιότητα στην εκδίκηση έναντι του ελέους, δεν έσπευσε να με σώσει».

«Για 701 ημέρες, το τέρας της εγκατάλειψης έχει καταβροχθίσει τα πάντα εδώ. Αλλά η σκληρή κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει την αιματοχυσία αντί να τερματίσει τον πόλεμο και να επιστρέψει τους αιχμαλώτους», λέει.

Η Οφίρ Σαραμπί, κόρη του δολοφονημένου αιχμαλώτου Γιόσι Σαραμπί, εξέφρασε τον φόβο της ότι η νέα επίθεση στην πόλη της Γάζας θα καταστήσει ανεπανόρθωτη τη σορό του πατέρα της και τα λείψανα άλλων δολοφονημένων αιχμαλώτων. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι ο Sharabi πιθανότατα “σκοτώθηκε κατά λάθος” ως αποτέλεσμα ισραηλινής επιδρομής.

«Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε λόγω της στρατιωτικής πίεσης που ασκήθηκε κοντά στο σπίτι όπου κρατούνταν — αλλά πρέπει να παρακαλέσουμε να τον φέρουν πίσω για ταφή; Η απόφαση να κατακτηθεί η πόλη της Γάζας σημαίνει τη δολοφονία και την εξαφάνιση των ομήρων», είπε.

Η συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων ολοκληρώθηκε με την αδερφή του Οφίρ, Γιουβάλ, να τραγουδά τον εθνικό ύμνο Χατίβα.

Αρκετοί βουλευτές λένε ότι οι μαζικές διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να ωθήσουν τον πρωθυπουργό να τερματίσει τον πόλεμο.

Δύο βουλευτές των Εργατικών που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στην Ιερουσαλήμ υποστήριξαν ότι ο «κοινωνιοπαθής» και «οριακά ψυχοπαθής» Νετανιάχου θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων μόνο εάν υποστεί δημόσια πίεση.

Ο βουλευτής Γκιλάντ Καρίβ δήλωσε στους Times of Israel ότι ο Νετανιάχου δεν θα είχε εγκαταλείψει την προηγούμενη συμφωνία για τους ομήρους, αφότου η πρώτη φάση της ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινούς να έχουν βγει στους δρόμους απαιτώντας τη μετάβαση της συμφωνίας στη δεύτερη φάση της, η οποία προέβλεπε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου:

«Χωρίς εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινούς που διαμαρτύρονται, αυτός ο πόλεμος — όπως και ο Πρώτος Πόλεμος του Λιβάνου — θα διαρκέσει 18 χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι «οι διαδηλώσεις θα πρέπει να είναι μη βίαιες, αλλά να παραλύσουν τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, όπως έχει προτείνει η Χαμάς, θα επέτρεπε στην τρομοκρατική ομάδα να ανασυσταθεί — κάτι που ο πρωθυπουργός δεν θα δεχτεί. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει τη συμφωνία, σύμφωνα με επανειλημμένες δημοσκοπήσεις.

«Το ισραηλινό κοινό πρέπει να βγει στους δρόμους επειδή ο Νετανιάχου δεν θα κάνει το σωστό. Ο Νετανιάχου δεν καθοδηγείται από την ηθική και τη συνείδηση. Ο Νετανιάχου είναι ναρκισσιστής και στα όρια του ψυχοπαθούς. Το μόνο πράγμα που θα συγκινήσει τον Νετανιάχου είναι ένα εκατομμύριο Ισραηλινοί στους δρόμους και η αμερικανική πίεση», είπε ο βουλευτής Καρίβ.

הוא עובד אצלו? גלעד קריב צורח על קצין משטרה. pic.twitter.com/yKyVFpI8ma — הפרגוד (@moshepargod) September 6, 2025

Ο Καρίβ επέμεινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει τέτοια πίεση, παρόλο που η Ουάσινγκτον έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να επικρίνει την επιβολή του πολέμου από τον Νετανιάχου και φαίνεται να υποστηρίζει τα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Ο βουλευτής της αριστερής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι όσο περισσότεροι Ισραηλινοί βγαίνουν στους δρόμους για να απαιτήσουν μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, τόσο πιο πιθανό είναι να ασκηθεί πίεση από την Ουάσινγκτον υπέρ της εναντίον του Νετανιάχου.

Δίπλα στον Καρίβ, δίπλα στην κεντρική σκηνή διαμαρτυρίας στην πλατεία του Παρισιού στην Ιερουσαλήμ, στεκόταν η συνάδελφός του βουλευτής των Εργατικών, Ναάμα Λαζίμι, η οποία χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «απολύτως κοινωνιοπαθή».

«Δεν μπορείς να περιμένεις από τον Νετανιάχου να ενεργήσει λογικά, με κατανόηση της ιερότητας της ζωής και του ρόλου και της ευθύνης του. Όταν υπάρχουν διαδηλώσεις… τον αγχώνουν και τον κάνουν να τρέμει. Ο Νετανιάχου νοιάζεται μόνο για την εξουσία του, για την πολιτική του επιβίωση, νοιάζεται για τη δίκη του. Όταν είμαστε εδώ, τρέμει. Πρέπει να βγούμε μαζικά στους δρόμους για να σώσουμε τους αδελφούς μας και τους εαυτούς μας», », δήλωσε με θλίψη η Ναάμα Λαζίμι στους Times of Israel.

Φόβοι για μεταφορά ομήρων στην πόλη της Γάζας

Ακόμα και όταν οι οικογένειες των ομήρων παρακαλούσαν να φυλαχθούν οι αγαπημένοι τους ενόψει της επικείμενης επίθεσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Γάζα, το Channel 12 News ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου (6/9)ότι οι οικογένειες των ομήρων Alon Ohel και Guy Gilboa-Dalal, οι οποίοι εμφανίζονται σε βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς την Παρασκευή , πιστεύουν ότι οι δύο μεταφέρθηκαν πρόσφατα εκεί, βάσει πληροφοριών από πρώην ομήρους που κρατούνταν μαζί τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν ανησυχίες ότι και άλλοι όμηροι έχουν επίσης μετακινηθεί στην Πόλη της Γάζας, δήθεν για να τους θέσουν σε κίνδυνο ή να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να προχωρήσει με το σχέδιο.

Σύμφωνα με το κανάλι, ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, παρά την αντίθεσή του στην επιχείρηση, έχει αποφασίσει ότι η εντολή κατάκτησης της πόλης είναι νόμιμη και ως εκ τούτου δεν θα αντισταθεί στην πολιτική απόφαση.

Τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας κρατούν 48 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων 47 από τους 251 που απήχθησαν από τρομοκράτες με επικεφαλής τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 επιβεβαιωμένων νεκρών από τον Ισραηλινό Στρατό, 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία δύο άλλων, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Η Χαμάς κρατά επίσης τη σορό ενός στρατιώτη του Ισραηλινού Στρατού που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 30 ομήρους — 20 Ισραηλινούς πολίτες, πέντε στρατιώτες και πέντε Ταϊλανδούς υπηκόους — και τις σορούς 8 δολοφονημένων Ισραηλινών αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια εκεχειρίας μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2025, και έναν επιπλέον όμηρο, έναν Αμερικανό-Ισραηλινό πολίτη, τον Μάιο ως «χειρονομία» προς τις ΗΠΑ. Στα τέλη Νοεμβρίου 2023, η τρομοκρατική ομάδα απελευθέρωσε 105 πολίτες κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας και 4 όμηρους κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ έχει απελευθερώσει περίπου 2.000 φυλακισμένους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, κρατούμενους ασφαλείας και υπόπτους τρομοκρατίας στη Γάζα που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

8 όμηροι διασώθηκαν ζωντανοί από στρατιώτες και ανακτήθηκαν οι σοροί 51 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και τριών που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό ενώ προσπαθούσαν να δραπετεύσουν από τους απαγωγείς τους, καθώς και η σορός ενός άλλου στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.