Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μαζί με άλλους αξιωματούχους ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία, από την άλλη πλευρά της γραμμής οριοθέτησης μεταξύ των δυο χωρών, οι οποίες επισήμως παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε σήμερα την ουδέτερη ζώνη στη Συρία, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τον υπουργό Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Εγιάλ Ζαμίρ και τον επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας), Νταβίντ Ζίνι, μεταξύ άλλων», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Μετά την ανατροπή του Σύρου ηγέτη, Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη την οποία περιπολεί ο ΟΗΕ στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, λέγοντας ότι δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στον νέο ισχυρό άνδρα της Δαμασκού, τον πρώην τζιχαντιστή Άχμαντ αλ Σάρα.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ – από το 1967 – πλευρά του συριακού Γκολάν, από την υπόλοιπη Συρία.

Ο Νετανιάχου μετέβη σε ένα φυλάκιο του ισραηλινού στρατού πριν πραγματοποιήσει «σύσκεψη για την ασφάλεια» και απαντήσει σε ερωτήσεις στρατιωτών, αναφέρει η ισραηλινή ανακοίνωση που συνοδεύεται από φωτογραφίες της επίσκεψης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά την υποδοχή του Σάρα στην Ουάσινγκτον από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

היום ביקרתי באזור החיץ בסוריה, קיבלתי סקירה מבצעית ונפגשתי עם הלוחמים המגנים על ישראל בגבורה בכל יום. גאים בלוחמים שלנו. 🇮🇱 pic.twitter.com/1PIA7X3qky — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 19, 2025

Ο Τραμπ θα ήθελε να δει τη Συρία να προσχωρεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, διπλωματική επιτυχία του Αμερικανού προέδρου που κατέστησε δυνατή από την πρώτη του θητεία μια εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τρεις αραβικές χώρες (Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μαρόκο).

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον – η πρώτη Σύρου προέδρου – ο Σάρα δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη και ότι η ισραηλινή κατοχή του Γκολάν συνιστά εμπόδιο για μια τέτοια προοπτική.

Άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι η διαμεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να βοηθήσει στις συζητήσεις.

«Προσδίδουμε τεράστια σημασία στη στρατιωτική μας παρουσία στην ουδέτερη ζώνη στη Συρία»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ προσδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική του παρουσία στην ουδέτερη ζώνη στη Συρία.

«Προσδίδουμε τεράστια σημασία στην ικανότητά μας, τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική εδώ, στην προστασία των Δρούζων συμμάχων μας, και κυρίως στην προστασία του κράτους του Ισραήλ και του βορείου συνόρου του», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ