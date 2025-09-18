Συντακτική Ομάδα της Χααρέτζ

17 Σεπτεμβρίου 2025

Στην ομιλία του για την «Υπερ-Σπάρτη», ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε άθελά του την παταγώδη αποτυχία του και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να συνεχίσει να βυθίζει το Ισραήλ βαθιά στο λάκκο που ο ίδιος έσκαψε για αυτό.

Σε ομιλία του σε συνέδριο που διοργάνωσε η Γενική Λογιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ο Νετανιάχου παρουσίασε τις δυτικές χώρες ως τους νέους εχθρούς του Ισραήλ , οι οποίοι έχουν κατακτηθεί από κύματα μουσουλμανικής μετανάστευσης και τα πλοκάμια των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν από το Κατάρ και την Κίνα. Το Ισραήλ του Νετανιάχου δεν έχει κανέναν να βασιστεί και ως εκ τούτου δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να βασιστούμε μόνο στους εαυτούς μας. Εφεξής: Σπάρτη.

Πίσω από τα οράματα της Σπάρτης κρύβεται μια απλή απαίτηση: να επιτραπεί στον Νετανιάχου απεριόριστη, μονοδιάστατη διακυβέρνηση, όλα στο όνομα του αέναου πολέμου. Για να ιδρυθούν αυτά τα τεράστια εργοστάσια όπλων, είπε, κάθε νομικό ή γραφειοκρατικό εμπόδιο πρέπει να αφαιρεθεί από την πορεία του πρωθυπουργού. Αυτό ήταν το βασικό νόημα της ομιλίας του: Άρση όλων των περιορισμών από την πορεία του· τερματισμός της γραφειοκρατίας· τερματισμός των νομικών περιορισμών: Μόνος του ο Νετανιάχου θα αποφασίσει και κανείς δεν θα τον σταματήσει.

Το Ισραήλ δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να κατασκευάσει όλα τα πυρομαχικά του μόνο του. Επίσης, δεν θα επιβιώσει αν γίνει μια αυτάρκης οικονομία ή μια οικονομία «με αυτάρκη χαρακτηριστικά». Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ της παρανοϊκής ομιλίας του Νετανιάχου και της πραγματικότητας. Οι ευρωπαϊκές χώρες στράφηκαν εναντίον του Ισραήλ όχι λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των κυμάτων μουσουλμανικής μετανάστευσης, αλλά λόγω των απερίσκεπτων πολιτικών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου το γνωρίζει αυτό, αλλά προτιμά να κατευθύνει τη συζήτηση σε τομείς που τον βολεύουν περισσότερο. Αλλά η πραγματικότητα δεν συνάδει με την οπτική κάποιου που ήταν και παραμένει έμπορος, όχι πολιτικός. Η οικονομία του Ισραήλ είναι μια οικονομία εξαγωγών και θα καταρρεύσει αν ο κόσμος στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Ένα τέτοιο σενάριο είναι απολύτως πιθανό αν ο Νετανιάχου συνεχίσει την πορεία του παρόλες τις προειδοποιήσεις.

Όλα τα προειδοποιητικά φώτα αναβοσβήνουν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει να αναστείλει τμήματα της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να υιοθετήσει μια αρχική πρόταση εντός ημερών. «Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει όπλο πολέμου… αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ακόμα κι αν η εμπορική συμφωνία δεν ακυρωθεί τελικά, η διαπίστωση ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προκαλέσει από μόνη της σοβαρή ζημιά, καθώς πολλοί θα επιλέξουν οικειοθελώς να μην εμπορεύονται πλέον μαζί μας.

Η ομιλία περί της Σπάρτης ήταν η ομιλία ενός στοιχειωμένου, ηττημένου ανθρώπου. Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να συρθεί στην άβυσσο από έναν τέτοιο άνθρωπο. Η εκστρατεία καταστροφής πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατό και ο λαός πρέπει να πει τη γνώμη του. Πρόωρες γενικές εκλογές είναι η ημερήσια διάταξη.

Σχόλια αναγνωστών της Haaretz:

Η υπερ-Σπάρτη του Ισραήλ είναι μια φαντασίωση. Το Ισραήλ ζει χάρη στα χρήματα, τα όπλα και την αμερικανική υποστήριξη.

Ο Μπετσελέμ το αποκάλεσε «γενοκτονία μας». Σταματήστε να επιμένετε ότι μόνο ο Νεταντζάχου είναι το πρόβλημα. Το Ισραήλ είναι δημοκρατία ή έτσι λένε στον κόσμο, όταν τους βολεύει. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, παρά την αυξανόμενη πίεση από τους συμμάχους του Ισραήλ στο εξωτερικό, ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων Ισραηλινών εξακολουθεί να πιστεύει ότι η δολοφονία και η εθνοκάθαρση είναι η κατάλληλη λύση στο «παλαιστινιακό πρόβλημα». Η ευρέως διαδεδομένη «κοινοτοπία του κακού» (άρθρο γνώμης του Αχμέτ Τίμι) είναι αυτό που σπρώχνει το Ισραήλ στην άβυσσο. Ο Νεταντζάχου γνωρίζει τον λαό του και ενεργεί ανάλογα.

Πού είναι η λεγόμενη αντιπολίτευση του Ισραήλ σε όλο αυτό το χάος; Έχουμε καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση στο Ισραήλ. Σε περίπτωση νέων εκλογών, οποιαδήποτε αλλαγή πρωθυπουργού δεν θα αλλάξει τη στάση του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους και το διεθνές δίκαιο.

Παραθέτω από το κύριο άρθρο σας: «Για να ιδρυθούν αυτά τα τεράστια εργοστάσια όπλων, κάθε νομικό ή γραφειοκρατικό εμπόδιο πρέπει να αφαιρεθεί από την πορεία του πρωθυπουργού». Ναι, όπως ακριβώς αγνόησε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες και παρέδωσε στην Αίγυπτο εξελιγμένα υποβρύχια παρακάμπτοντας τον Υπουργό Άμυνας και λέγοντας ψέματα στον Γερμανό Καγκελάριο».

