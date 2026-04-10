Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποβάλλοντας τη χώρα από τη δύναμη για τη Γάζα.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου αναφέρει:

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία δυσφήμησε τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο.

Έτσι, έδωσα εντολή σήμερα να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στην Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να σταθεί εναντίον του Ισραήλ.

Όσοι επιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ αντί για τα τρομοκρατικά καθεστώτα, δεν θα είναι εταίροι μας όσον αφορά το μέλλον της περιοχής.

Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή την υποκρισία και την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα».