Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση λόγω της μουσουλμανικής μετανάστευσης στην Ευρώπη και της ξένης επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε αυτάρκεια, μεγάλες αμυντικές δαπάνες και δραστική απορρύθμιση, προειδοποιώντας: «Η ζωή είναι πιο σημαντική από τον νόμο».

Τζόναθαν Λις

HAARETZ – 15 Σεπτεμβρίου 2025

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-09-15/ty-article/.premium/we-are-sparta-netanyahu-says-israel-is-facing-isolation-must-shift-to-self-reliance/00000199-4dcd-d1c2-a799-ddcd57950000

Το Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα «είδος απομόνωσης», παραδέχτηκε τη Δευτέρα 15/9, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγνωρίζοντας ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ πρέπει να προσαρμοστεί.

Μιλώντας στο οικονομικό Συνέδριο «Πενήντα Πολιτείες – Ένα Ισραήλ» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γενικού Λογιστή του Υπουργείου Οικονομικών, [του αδίστακτου ακροδεξιού Υπουργού Οικονομικών B. Smotrich] με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία Αμερικανών νομοθετών που έχει επισκεφθεί ποτέ το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω απομόνωση, μεταξύ άλλων με την παραγωγή όπλων, για να μειώσει την εξάρτησή του από ξένα έθνη.

Εκτός από τα στρατιωτικά οφέλη της – ιδίως όσον αφορά τις απειλές από το Ιράν – ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι αναδύονται νέες προκλήσεις. «Ακόμα και όταν καταρρίπτεις μια μεγάλη δύναμη, άλλες δυνάμεις ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Από εδώ πηγαίνω στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Σκεφτείτε μεταξύ σας τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι δεν εξαφανίζονται. Απλώς αλλάζουν».

Ο Νετανιάχου απέδωσε την απομόνωση του Ισραήλ σε δύο κύριες αιτίες.

Πρώτον: «η απεριόριστη μετανάστευση μουσουλμανικών μειονοτήτων προς τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης. Δεν αποτελούν ακόμη την πλειοψηφία, αλλά [είναι] μια σημαντική, πολύ θορυβώδης και μαχητική μειονότητα που λυγίζει τις κυβερνήσεις. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τους ηγέτες. Δεν το αρνούνται αυτό σε ιδιωτικές συζητήσεις».

Δεύτερον: «οι χώρες όπως το Κατάρ και η Κίνα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη μέσω σημαντικών επενδύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αλλάζει τη διεθνή κατάσταση του Ισραήλ. Θα χρειαστεί να επενδύσουμε τεράστια ποσά σε αυτό. Είναι ένα είδος απομόνωσης. Μπορούμε να βγούμε από αυτήν την απομόνωση; Ναι – είμαι θιασώτης της ελεύθερης αγοράς, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια σημάδια αυτάρκειας», είπε, αναφερόμενος σε μια αυτάρκη οικονομία. Και πρόσθεσε ότι:

«Tο Ισραήλ θα πρέπει να συμπεριφερθεί σαν τη Σπάρτη. διάσημη για τους πολέμους της με την αρχαία Αθήνα. Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε βιομηχανίες όπλων εδώ. Θα γίνουμε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη. Τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Θα πρέπει να αμυνθούμε και να ξέρουμε πώς να επιτεθούμε στους εχθρούς μας».

«Δεν θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτά τα τεράστια έργα. Γι’ αυτό πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία με δρακόντειο τρόπο. Ξέρω ότι αυτό το θέμα θα απορριφθεί, ως συνήθως. Θα υπάρξει απόρριψη από τις νομικές πλευρές. Η ζωή είναι πιο σημαντική από τον νόμο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα επειδή ο κόσμος κινείται με τρομερή ταχύτητα. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία».

Αργότερα, ο Νετανιάχου προσπάθησε να διευκρινίσει τα σχόλιά του, ενώ μιλούσε με Αμερικανούς νομοθέτες στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ κατάφερε να ξεφύγει από την πολιορκία που του επέβαλε το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι θα πρέπει να σπάσει μια «πολιορκία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» που οργανώθηκε κυρίως από το Κατάρ και την Κίνα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ θα επενδύσει σημαντικούς πόρους για να αποκρούσει και αυτή την πολιορκία. Η προσπάθεια μποϊκοτάζ του Ισραήλ είναι συντονισμένη, και ότι υπάρχει μια οργανωμένη επίθεση κατά της νομιμότητας του Ισραήλ».

Η Δυτική Ευρώπη δέχεται πιέσεις από τις μουσουλμανικές μειονότητές της να συμμετάσχει σε αυτή την πολιορκία του Ισραήλ. «Ορισμένες [ευρωπαϊκές χώρες] έχουν σταματήσει τις αποστολές εξαρτημάτων όπλων. Μπορούμε να βγούμε από αυτό; Ναι, μπορούμε. Είμαστε αρκετά καλοί στην παραγωγή όπλων».

Αναφερόμενος στην αναμενόμενη κατάληψη της πόλης της Γάζας από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, ο Νετανιάχου είπε ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στη Γάζα, τον τόπο «απ’ όπου ξεκίνησαν όλα».

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το χτύπημα στο Ιράν απομάκρυνε την απειλή τόσο για το Ισραήλ, όσο και για τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι:

«Aν το Ισραήλ δεν είχε επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Και μαζί μας, πεθαίνει ολόκληρη η ιστορία, η ιστορία των τρεισήμισι χιλιετιών του εβραϊκού λαού. Απομακρύναμε [την ιρανική απειλή] από την πόρτα μας και από την πόρτα [των Ηνωμένων Πολιτειών], επειδή το σχέδιο του Ιράν ήταν να έχει βαλλιστικούς πυραύλους που θα έφταναν πρώτα βαθιά στην Ευρώπη και στη συνέχεια 8.000 χιλιόμετρα. Προσθέστε άλλους τρεις και βρίσκεστε στην ανατολική ακτή».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι έχει δεσμευτεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, τόσο αυτούς που είναι ζωντανοί, όσο και αυτούς που είναι νεκροί, καθώς και να εξαλείψει τη Χαμάς.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στα πρόθυρα της εισόδου στη Γάζα, της ήττας της Χαμάς και της απελευθέρωσης των ομήρων. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Αν η Χαμάς είναι εκεί, θα ανασυνταχθεί, θα ανακάμψει, θα επανεξοπλιστεί. Και όπως ορκίζονται, θα το κάνουν ξανά και ξανά και ξανά».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι το σχόλιο του Νετανιάχου για την απομόνωση είναι «τρελό»: «Η απομόνωση δεν είναι μοίρα, είναι το προϊόν των λανθασμένων και αποτυχημένων πολιτικών του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του. Μετατρέπουν το Ισραήλ σε χώρα του τρίτου κόσμου και δεν προσπαθούν καν να αλλάξουν την κατάσταση», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ κατήγγειλε επίσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα σχόλια του Νετανιάχου, λέγοντας ότι «έχει ξεφύγει από τα συνηθισμένα»: «Το διπλωματικό τσουνάμι, που είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων, μας χτυπά. Είναι ο καρπός των αποτυχιών ενός μπερδεμένου, εγκαταλελειμμένου ανθρώπου. Το «χιλιετές Ράιχ» και η «σούπερ Σπάρτη» στη Νότια Αφρική σβήστηκαν. Η «σούπερ Σπάρτη» είναι το τέλος της χώρας: οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά», έγραψε.

