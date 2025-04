Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών στην πόλη της Ιερουσαλήμ.

«Ο δυτικός άνεμος θα μπορούσε εύκολα να ωθήσει τις φλόγες σε συνοικίες στα περίχωρα (της Ιερουσαλήμ) ή ακόμα και στην ίδια την πόλη», αναφέρει ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του πρωθυπουργού.

Τα πύρινα μέτωπα στους λόφους γύρω από την Ιερουσαλήμ θέριεψαν λόγω των ισχυρών ανέμων, παρά την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής και του στρατού.

A major highway in Israel was closed after wildfires engulfed it, forcing drivers and passengers to abandon their vehicles. Extreme heat and winds helped spread the fire, forcing the evacuation of several villages. pic.twitter.com/87503hp54P

