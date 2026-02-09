Τα ειδικά μέτρα που αποφάσισε χθες το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, σε συνεδρίαση περιορισμένης σύνθεσης για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ανοίγουν στην πραγματικότητα τον δρόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Πρόκειται ουσιαστικά για την πραγματοποίηση επανειλημμένων εξαγγελιών των εκφραστών των δεξιότερων κυβερνητικών εταίρων του Βενιαμίν Νετανιάχου, που έχουν πλέον βρει ευήκοα ώτα και στην μερίδα των υπουργών του Λικούντ.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η κατάργηση της ιορδανικής νομοθεσίας, που απαγόρευε σε αλλοδαπούς πολίτες να αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Δυτική Όχθη, με εξαίρεση αλλοδαπές εταιρείες που θα είχαν προηγουμένως λάβει ειδική έγκριση από τις ιορδανικές αρχές. Με άλλα λόγια, με βάση τη χθεσινή απόφαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ, ισραηλινοί πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν ακίνητη περιουσία σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Όχθης, ακόμα και σε εκτάσεις που δεν βρίσκονται εντός των υφιστάμενων διάσπαρτων εβραϊκών εποικισμών στις περιοχές B και C, όπως καθορίζουν οι Συμφωνίες του Όσλο (1993-1995).

Αποφασίστηκε, επίσης, οι εγγραφές των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων της Δυτικής Όχθης να καταστούν διαθέσιμες στην ελεύθερη ισραηλινή κτηματαγορά, προκειμένου να προσελκυσθούν ιδιώτες και επενδυτές να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην περιοχή, εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και διαδικασία, όπως ακριβώς ισχύει στην ισραηλινή επικράτεια, που αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως, οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης ακινήτων οπουδήποτε στο Ισραήλ, θα ισχύουν και στην Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στην ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση να αποφασίζει και να εφαρμόζει μονομερώς διοικητικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την κήρυξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων σε εκτάσεις των Περιοχών «Α», παρότι οι Συμφωνίες του Όσλο ορίζουν ότι υπάγονται διοικητικά στην διεθνώς αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή Αρχή. Μάλιστα, ειδικά για την Χεβρώνα, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί έκδοσης οικοδομικών αδειών για τους Εβραίους εποίκους που κατοικούν στο κέντρο της πόλης, ενώ παράλληλα, θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στον στρατό να φροντίζει για την καθαριότητα και τη συντήρηση του εβραϊκού προσκυνήματος του Τάφου της Ραχήλ, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων του παλαιστινιακού Δήμου της Βηθλεέμ (Περιοχή «Α»).

«Ίδιοι νόμοι για όλη τη Γη του Ισραήλ»

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, τόσο ο Υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι, πέρα από την επέκταση των υφιστάμενων εποικισμών, στόχος των νέων μέτρων είναι να ενσωματωθεί η Δυτική Όχθη στην εγχώρια ισραηλινή κτηματαγορά και «να ισχύουν από τώρα οι ίδιοι νόμοι σε ολόκληρη τη Γη του Ισραήλ», όπως τόνισαν χαρακτηριστικά.

Η χθεσινή εξέλιξη προκάλεσε οργισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους της Παλαιστινιακής Αρχής, της Ιορδανίας, και των ηγεσιών της Φατάχ και της Χαμάς, καλώντας την διεθνή κοινότητα να αντιδράσει άμεσα.

Πηγή: DW