Ο Νετανιάχου προσπαθεί ακόμα να αποδείξει ότι είναι… ζωντανός.

Ακολουθεί ο απίστευτος διάλογος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι

Μάικ Χάκαμπι: Ήθελα να ξέρεις ότι ο Πρόεδρος μου ζήτησε να έρθω και να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά.

Νετανιάχου: Ναι Μάικ. Ναι. Είμαι ζωντανός.

Μάικ Χάκαμπι: Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι, ξέρεις.

Νετανιάχου: Είμαι ζωντανός, αλλά έχω αυτή την κάρτα. Όχι, μην την διαβάσεις. Είναι λοιπόν μια κάρτα διάτρησης. Σήμερα έσβησα δύο ονόματα στην κάρτα διάτρησης και βλέπεις πόσα άλλα θα μπουν σε αυτή την παρτίδα. Απαλλάσσουμε τον κόσμο από αυτούς τους τρελούς που θα ήθελαν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα και τα μέσα για να τα παραδώσουν σε κάθε αμερικανική πόλη, αφού εξαλείψουν το Ισραήλ. Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό. Θα τους εξαφανίσουμε.

Μάικ Χάκαμπι: Μου αρέσει πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ.