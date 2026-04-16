Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ότι συμφώνησε στην προσωρινή εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο, την οποία ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ευκαιρία για μια ιστορική συμφωνία στον Λίβανο»

«Όταν ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ, ο πρόεδρος Τραμπ, ενεργεί στο πλευρό μας σε στενό συντονισμό, το Ισραήλ συνεργάζεται μαζί του», φέρεται να είπε ο Νετανιάχου, όπως μεταδίδει το Ynet, ενώ υπογράμμισε ότι «Έχουμε την ευκαιρία για μια ιστορική συμφωνία στον Λίβανο».

«Θα παραμείνουμε στον Λίβανο, δημιουργώντας μια εκτενή ζώνη ασφαλείας που θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Συρίας»

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί το αίτημα της Χεζμπολάχ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο και να επιστρέψει στα διεθνή σύνορα», για να προσθέσει ότι «Θα παραμείνουμε στον Λίβανο, δημιουργώντας μια εκτενή ζώνη ασφαλείας που θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Συρίας».

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είπε ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να εξολοθρεύσει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν».