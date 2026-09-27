Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, όπως αποκάλυψε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Παρότι μέχρι στιγμής τηρείται σιγή ιχθύος τόσο από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ, όσο και από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, πληθώρα ισραηλινών μέσων (μεταξύ των οποίων τα τηλεοπτικά δίκτυα 12 και ΚΑΝ, καθώς και οι εφημερίδες Haaretz και Jerusalem Post) επιβεβαιώνουν την αυθημερόν μετάβαση και το τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εφημερίδα Haaretz είχε φέρει στο φως πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των Εμιράτων είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για σχέδιο ευρείας κλίμακας επίθεσης της Χαμάς, δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η κρίσιμη αυτή προειδοποίηση δεν διαβιβάστηκε ποτέ στον στρατό ή τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, απειλώντας την εφημερίδα με νομικές ενέργειες, σε μια περίοδο που η αντιπολίτευση του καταλογίζει την πλήρη ευθύνη για τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην επίθεση.

Από την πλευρά τους, τα ΗΑΕ απέφυγαν να τοποθετηθούν επί του επίμαχου ρεπορτάζ, τονίζοντας ωστόσο πως, μετά την εξομάλυνση των διμερών σχέσεών τους το 2020, διατηρούν «ανοιχτές και απευθείας γραμμές επικοινωνίας» με το Ισραήλ. Παράλληλα, πηγή από τα Εμιράτα είχε δηλώσει στο Reuters πως τα ζητήματα ασφαλείας με άλλες χώρες συζητούνται μέσω των «αρμόδιων θεσμών» και όχι σε επίπεδο ηγετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα φέτος, τα ΗΑΕ είχαν διαψεύσει άλλη μια φερόμενη συνάντηση του προέδρου τους με τον Νετανιάχου, όταν τον περασμένο Μάιο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως εκείνος «επισκέφτηκε κρυφά» τη χώρα. Σύμφωνα με πηγές της εποχής, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν συναντηθεί στις 26 Μαρτίου στο Αλ Αΐν, μια όαση του Άμπου Ντάμπι στα σύνορα με το Ομάν.