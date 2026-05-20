«Ο Νετανιάχου είναι εξαιρετικός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση στο Μέριλαντ

Αυτή η κυνική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ έγινε την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαιτέρως τεταμένη και την στιγμή που όλα δείχνουν την ήττα του Νετανιάχου στις επόμενες εθνικές εκλογές του Ισραήλ.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν «Θα κάνει ό,τι του ζητήσω» , είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και προσέθεσε ότι «είναι ένας πολύ, πολύ καλός άνθρωπος».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στη συνέχεια, τόνισε «είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά», αναφερόμενος στις ερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τις επόμενες εκλογές στο Ισραήλ, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή είμαι στο 99% στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να κατέβω για πρωθυπουργός», είπε, προσθέτοντας: «Ίσως αφού τελειώσω με αυτό, να πάω στο Ισραήλ και να θέσω υποψηφιότητα. Είδα μια δημοσκόπηση σήμερα το πρωί».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν είναι ανοιχτός σε μια περιορισμένη συμφωνία με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε, «θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό, οπότε θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε, “Α, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… ».

Διαλύθηκε η Βουλή του Ισραήλ – Ολοταχώς προς εκλογές

Την Τετάρτη, η Βουλή του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση για διάλυση της και έτσι ο δρόμος για την επίσπευση των επόμενων εθνικών εκλογών «άνοιξε». Οι δημοσκοπήσεις, όμως, δείχνουν την ήττα του Μπενιαμίν Νετανιάχου και μια τέτοια εξέλιξη επηρεάζει το θέμα του πολέμου στο Ιράν.

Σημειώνεται πως η ημερομηνία των εθνικών εκλογών των Ισραήλ δεν έχει οριστεί ακόμη. Το Ισραήλ διεξάγει εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια και οι τελευταίες πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2022. Αυτό σημαίνει πως οι κάλπες θα έπρεπε να στηθούν το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου.

Αφού το κοινοβούλιο του Ισραήλ διαλύθηκε, θα πρέπει τώρα τα μέλη του να συμφωνήσουν σε ημερομηνία εκλογών. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου του 2026.

Η πτώση του Νετανιάχου «έρχεται»

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο πρωθυπουργός της χώρας έχει αρχίσει και χάνει τη δυναμική του.

Μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, τα ποσοστά του Νετανιάχου έχουν πέσει απότομα και οι υποστηρικτές του, που έβλεπαν τον «Μπίμπι» ως τον απόλυτο εγγυητή εθνικής ασφαλείας, έχουν αρχίσει να απομακρύνονται. Το ενδεχόμενο, όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποτύχουν να σχηματίσουν κυβέρνηση είναι πιθανό. Έτσι ο Νετανιάχου θα γίνει επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης και η χώρα θα οδηγηθεί σε πολιτικό αδιέξοδο.

Το σκάνδαλο διαφθοράς

Υπενθυμίζουμε πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μακροχρόνιας δίκης για διαφθορά.

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ συνομιλεί για πιθανό συμβιβασμό στη δίκη αυτή, που θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να αποχωρήσει από την πολιτική και όχι να φυλακιστεί. Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας συζητείται από την έναρξη της δίκης του πριν από έξι χρόνια, όμως παραμένει ασαφές αν ο ίδιος θα τη δεχόταν.

Ο στολίσκος της Γάζας, οι κρατούμενοι ακτιβιστές και η σφοδρή κριτική Νετανιάχου στον υπουργό Ασφαλείας του

Δριμύτατες και σφοδρότατες είναι οι επικρίσεις εναντίον του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανάρτησε με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», φαίνεται ξεκάθαρα ότι λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, χλευάζοντας τους δεκάδες ακτιβιστές, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Δείτε το βίντεο:

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε ανοιχτά τον υπουργό του, με επίσημη ανακοίνωση του, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος ζήτησε την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που με ανακοίνωσή του διαμήνυσε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είναι η εικόνα του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε με σφοδρότητα τον συνάδελφό του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο που ανήρτησε με τους κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας».

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους. Δεν είσαι εσύ η εικόνα του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας ακόμη: «Αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Οι σφοδρές κριτικές από Νετανιάχου και Σάαρ προς τον υπουργό Ασφαλείας δείχνουν το πολιτικό χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση του «Μπιμπί», δυσχαιρένοντας όλο και περισσότερο την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.