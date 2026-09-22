Οι Καταρράκτες του Νιαγάρα δεν είναι μόνο αξιοθέατο, αλλά έχουν κομβική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.

Η «Ζούγκλα» επισκέφτηκε από κοντά τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Robert Moses Niagara, ένα από τα πιο εμβληματικά μηχανικά έργα στον κόσμο.

Βρίσκεται στο Λιούιστον της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τους περίφημους καταρράκτες και αξιοποιώντας την ορμή του ποταμού Νιαγάρα παράγει τεράστιες ποσότητες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες τροφοδοτεί ΗΠΑ, αλλά και Καναδά. Συνεπώς η σημασία του Νιαγάρα είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα απλό αξιοθέατο για τους τουρίστες.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Robert Moses Niagara:

Η ιστορία και η σημασία του υδροηλεκτρικού σταθμού

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός κατασκευάστηκε από την Αρχή Ενέργειας της Νέας Υόρκης (NYPA) μετά από μια τεράστια κατολίσθηση το 1956, που κατέστρεψε τον παλαιότερο υδροηλεκτρικό σταθμό Schoellkopf. Ονομάστηκε προς τιμήν του Robert Moses, ενός από τους πιο ισχυρούς και επιδραστικούς πολεοδόμους και κατασκευαστές δημοσίων έργων της Νέας Υόρκης και άνοιξε επίσημα το 1961.

Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που αγγίζει τα 2.400 Megawatt (MW), είναι ένας από τους μεγαλύτερους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λειτουργία του σταθμού συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση και την προστασία των Καταρρακτών του Νιαγάρα.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Robert Moses Niagara βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόμετρα βόρεια των Καταρρακτών του Νιαγάρα και μπορεί κανείς να τους επισκεφτεί μόλις σε δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο.

Οι εντυπωσιακοί Καταρράκτες του Νιαγάρα

Το αξιοθέατο αυτό αποτελείται από ένα σύμπλεγμα καταρρακτών του ποταμού Νιαγάρα, στα σύνορα μεταξύ της Καναδικής επαρχίας του Οντάριο και της Αμερικανικής πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Βίντεο από τους περίφημους Καταρράκτες του Νιαγάρα:

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα σχηματίστηκαν όταν υποχώρησαν οι παγετώνες στο τέλος της περιόδου Wisconsin (τελευταία εποχή των πάγων), και το νερό από τις νεοσυσταθείσες Μεγάλες Λίμνες δημιούργησε ένα δρόμο μέσα από τους κρημνούς της περιοχής, προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ενώ δεν είναι εξαιρετικά μεγάλοι σε ύψος, οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν μεγάλο πλάτος.

Είναι φημισμένοι τόσο για την ομορφιά τους, όσο και ως πολύτιμη πηγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.