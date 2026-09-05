Σε βαρύτατες κατηγορίες κατά της Γαλλίας προχώρησε η κυβέρνηση του Νίγηρα, αποδίδοντας την ευθύνη για την πρόσφατη επίθεση στασιαστών στρατιωτών σε αεροπορική βάση της πρωτεύουσας Νιαμέι.

Σύμφωνα με το Reuters, σε επίσημο ανακοινωθέν που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί προϊόν οργανωμένου σχεδίου από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργών, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Νιαμέι, η γαλλική πλευρά.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, εν μέσω του ρευστού πολιτικού και στρατιωτικού σκηνικού που επικρατεί στην περιοχή του Σαχέλ.

Στις 29 Αυγούστου, στασιαστές στρατιώτες επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και στην προεδρική περιοχή της Νιαμέι, προκαλώντας νέα αναταραχή στη χώρα και θέτοντας υπό δοκιμασία την εξουσία του Αμπντουραχαμάν Τιάνι.

Ο Τιάνι ανέλαβε την εξουσία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2023 και έκτοτε ο Νίγηρας έχει απομακρυνθεί σημαντικά από τη Γαλλία, ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις του με τη Ρωσία.

Εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούστηκαν επίσης σε στρατιωτική αεροπορική βάση, με τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από Ρώσους παραστρατιωτικούς, να ανακτούν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων την επόμενη ημέρα.

Η κυβέρνηση του Νίγηρα υποστηρίζει ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία που συνδέουν τη Γαλλία με την επίθεση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη διεθνή Δικαιοσύνη.

«Έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων» για την επίθεση, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο Νίγηρας διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια λεπτομέρειες για τη φύση των συγκεκριμένων στοιχείων που επικαλείται η κυβέρνηση.