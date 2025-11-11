Μία μόλις ημέρα μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11), σε εστιατόριο του Παρισιού μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και την οικογένειά του.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία το 2007, επέστρεψε χθες στο σπίτι του και στη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση.

🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew — Impact (@ImpactMediaFR) November 11, 2025

Σύμφωνα με το Paris Match, ο Νικολά Σαρκοζί, το πρωί της Τρίτης, έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση κοντά στην οικία του και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τη σύζυγό του και μέλη της οικογένειάς του σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος.

Π.Π.