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Έναν από τους πιο τρυφερούς τρόπους διάλεξε ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής Νίνο Ντ’ Άντζελο (Nino D’Angelo) για να γιορτάσει την 47η επέτειο του γάμου του με την αγαπημένη του, Ανναμαρία Γκάλλο (Annamaria Gallo).

Κατά τη διάρκεια βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο καλλιτέχνης γονάτισε ξανά μπροστά στη σύζυγό του, κρατώντας ένα κουτάκι με δαχτυλίδι και ζητώντας της να τον παντρευτεί για… δεύτερη φορά.

Η συγκινητική έκπληξη και η αντίδραση της συζύγου του έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι ο αληθινός έρωτας δεν κοιτάζει χρόνια.

Η πρόταση γάμου… μετά από 47 χρόνια

Όλα ξεκίνησαν από ένα φαινομενικά απλό story που κοινοποίησε ο Νίνο Ντ’ Άντζελο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Μία από τις επετείους μας. Σήμερα γίνονται 47».

Ωστόσο, η συνέχεια του βίντεο έκρυβε μια μοναδική έκπληξη.

Όταν η κάμερα πλησίασε τη σύζυγό του, Ανναμαρία Γκάλλο, ο τραγουδιστής στάθηκε μπροστά της, έβγαλε ένα κουτάκι, γονάτισε παραδοσιακά και της απηύθυνε τη χαρακτηριστική ερώτηση:

«Θες να με παντρευτείς; Άλλη μία φορά;»

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Ιταλός τραγουδιστής:

Η έκπληξη της Ανναμαρία και το viral φιλί

Η αντίδραση της Ανναμαρία Γκάλλο ήταν η απόλυτη προσωποποίηση της έκπληξης.

Με τα χέρια στο πρόσωπο και ένα λαμπερό χαμόγελο, η ίδια δέχτηκε την πρόταση.

Η αναπάντεχη αυτή εκδήλωση αγάπης σφραγίστηκε με ένα τρυφερό φιλί και ένα ακόμα θερμό «ναι», προκαλώντας κύμα συγκίνησης στους ακολούθους του ζευγαριού.

Το βίντεο έγινε ταχύτατα viral στο διαδίκτυο, με χιλιάδες χρήστες να σπεύδουν να ευχηθούν στο ζευγάρι για την 47η επέτειό του.