Ένα βίντεο που αποτυπώνει τη δραματική στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκοντάφτει και καταρρέει καθώς ανεβαίνει τα σκαλοπάτια προκειμένου να επιβιβαστεί στην προεδρική λιμουζίνα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το συγκεκριμένο απροσδόκητο περιστατικό προκάλεσε αμέσως την ευρεία προσοχή από τα διεθνή ΜΜΕ.

Παράλληλα δημιούργησε ανησυχία στο κοινό αλλά και έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με την υγεία του Αμερικανού προέδρου, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο ατύχημα Αμερικανού προέδρου, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχαν αποτυπωθεί σε βίντεο, τα… σκουντουφλήματα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τα οποία επίσης είχαν σχολιαστεί ευρέως από το κοινό.