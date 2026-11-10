Μετά τις αναρτήσεις στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε την πλάκα του με τον Ντάνα Γουάιτ, στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Μάλιστα όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, κάλεσε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του UFC να ανέβει στο βήμα και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σαν να επρόκειτο για τον νέο εκπρόσωπο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (9/11), δύο ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, αστειευόμενος, ότι του προσφέρει τη θέση.

Φυσικά η εμφάνιση του Γουάιτ στην αίθουσα ενημέρωσης δεν αποτελούσε επίσημη ανάληψη καθηκόντων, αλλά συνέχεια του αστείου του Αμερικανού προέδρου που είχε προκαλέσει συζητήσεις και εικασίες το προηγούμενο 48ωρο.

«Σας παρουσιάζω τον κ. Ντάνα Γουάιτ», είπε ο Τραμπ, παραχωρώντας το βήμα στον επί χρόνια φίλο και υποστηρικτή του.

Το χαρακτηριστικό βίντεο