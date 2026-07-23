Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Τετάρτη (22/7) με τιμές τα λείψανα των τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η εκεχειρία πριν από δύο εβδομάδες.

Η τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν οι οικογένειες των νεκρών, πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Ντόβερ στο Ντέλαγουερ, όπου βρίσκεται το κύριο νεκροτομείο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Οι νεκροί είναι τρεις στρατιώτες που σκοτώθηκαν από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ιορδανία και ένας άλλος που πέθανε στο Ιράκ από την πυροδότηση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα νέα θύματα ανεβάζουν σε 18 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν που οδήγησε στον τρέχοντα πόλεμο.

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για να παραβρεθεί στην τελετή, ο Τραμπ προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι το Ιράν «θα πληρώσει ακριβά» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.