Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την Τρίτη (14/10),όταν απείλησε ότι θα επιδιώξει την απομάκρυνση της Βοστώνης από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ 2026, κατηγορώντας την δήμαρχο Μισέλ Γου για «ανασφάλεια» και «ριζοσπαστική ατζέντα».

Η Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, η οποία βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την Βοστώνη και φιλοξενεί το γήπεδο των New England Patriots, έχει επιλεγεί από την FIFA ως μία από τις έντεκα πόλεις στις ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, η οποία θα συνδιοργανωθεί με τον Καναδά και το Μεξικό.

BREAKING: President Trump threatens to take the World Cup away from Boston if Mayor Wu doesn’t get her act together Wu, whose administration is already under fire for crime, staffer scandals, and illegal immigration, has yet to respond Full story: https://t.co/pOyqMCfbI1 https://t.co/6UXuUuPjGT pic.twitter.com/NUJOrKGjlR — Mass Daily News Live 🚨 (@MassDaily_Live) October 14, 2025



Ο Τραμπ, κατά την διάρκεια κοινής εμφάνισης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, σχολίασε πως «θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω τους αγώνες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την εξαίρεση της Βοστώνης από το ατζέντα του Μουντιάλ.

Παρότι αναγνώρισε ότι τα εισιτήρια για τους αγώνες έχουν ήδη προπωληθεί (sold out), εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στην δήμαρχο Γου, χαρακτηρίζοντάς την «έξυπνη, αλλά ριζοσπαστική αριστερή».

Trump threatens to pull World Cup games out of Boston if Dem Mayor Michelle Wu doesn’t fix ‘unsafe conditions’ https://t.co/L1uND2Qrmh pic.twitter.com/plTNkjLq3R — New York Post (@nypost) October 15, 2025

Χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, έκανε λόγο για «κατάληψη περιοχών» στην πόλη και υπαινίχθηκε την ανάγκη παρέμβασης: «Μπορούμε να πάρουμε πίσω τον έλεγχο σε δύο δευτερόλεπτα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά από επεισόδια στο Boston Common, όπου πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών, κατά την διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης.

Η δήμαρχος της Βοστώνης δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις Τραμπ, ωστόσο το γραφείο της εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως «η Βοστώνη είναι τιμημένη και ενθουσιασμένη που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου», προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να υποδεχθεί φιλάθλους από όλο τον κόσμο «στην πόλη των πρωταθλητών».

Πάντως, παρά το αρνητικό κλίμα από την πλευρά του προέδρου, η απόφαση για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν την διοργάνωση ανήκει αποκλειστικά στην FIFA.

Το πρόγραμμα των 104 αγώνων έχει ήδη εγκριθεί από το 2022, ενώ κάθε ενδεχόμενη αλλαγή θα προκαλούσε νομικά και οργανωτικά εμπόδια, δεδομένου ότι η σέντρα του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου 2026, δηλαδή σε μόλις οκτώ μήνες από τώρα.