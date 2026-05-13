Με τα ποσοστά δημοτικότητάς του να έχουν πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν , ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με στόχο να επιτύχει εμπορικές συμφωνίες και να διατηρήσει μια εύθραυστη εκεχειρία «εμπορικού πολέμου» μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου. Στο τραπέζι θα πέσουν κι άλλα φλέγοντα ζητήματα, όπως αυτά του Ιράν και της Ταϊβάν.

Ο Τραμπ δεν θα είναι μόνος στο Πεκίνο. Δεν είναι τυχαίο πως τον συνοδεύουν σημαντικοί ηγέτες της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ της Tesla και του Τιμ Κουκ της Apple. Πριν αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον είχε δηλώσει πως ο βασικός στόχος του ταξιδιού είναι να πιέσει για μεγαλύτερο «άνοιγμα» της κινεζικής οικονομίας.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, τον απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Δεν έχω δει ποτέ ιδέα πιο ωφέλιμη για τις δύο χώρες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του.

Ο Τραμπ ψάχνει μια «νίκη» στη συνάντηση με Σι

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική συνάντησή του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ μετά την εύθραυστη εμπορική ανακωχή του περασμένου Οκτωβρίου. Όμως αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προσέρχεται από θέση ισχύος, αλλά με την ανάγκη να αποσπάσει κάποια απτά πολιτικά και διπλωματικά κέρδη. «Με τα ποσοστά της δημοτικότητας του να έχουν πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ χρειάζεται την Κίνα περισσότερο από ό,τι η Κίνα χρειάζεται αυτόν», σημειώνει το Reuters.

Από τον περασμένο Οκτώβριο και την τελευταία σύντομη συνάντησή τους σε μια αεροπορική βάση στη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ ανέστειλε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και ο Σι απέσυρε την απειλή του να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά σπάνιων γαιών, η Κίνα έχει εντείνει αθόρυβα τα μέσα οικονομικής πίεσης που χρησιμοποιεί εναντίον της Ουάσιγκτον, σημειώνει το Reuters.

Το Πεκίνο, σύμφωνα με τον Guardian, επιδιώκει πλέον να διασφαλίσει ότι οι υψηλοί δασμοί που είχε επιβάλει ο Τραμπ πέρυσι, οι οποίοι έφθασαν έως και 145% πριν τη συμφωνία «εκεχειρίας» του Οκτωβρίου, δεν θα επανέλθουν. Η πιο πιεστική ανησυχία για την Κίνα είναι πλέον το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται η μισή ποσότητα του κινεζικού αργού πετρελαίου. Παρά το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και τα μεγάλα αποθέματα της χώρας, ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας ύφεσης , αποτελεί σοβαρή απειλή για την κινεζική οικονομία, καθώς περίπου το ένα πέμπτο του ΑΕΠ της προέρχεται από τις εξαγωγές, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

«Στο τραπέζι» το Ιράν και η Ταιβάν

Υπό την πίεση της αμερικανικής κοινής γνώμης , που κατά 60% αποδοκιμάζει τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ ελπίζει πως η Κίνα θα έχει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η Κίνα διατηρεί σχέσεις με το Ιράν, αφού παραμένει σημαντικός καταναλωτής των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Το Πεκίνο, ωστόσο, αναμένεται να ζητήσει ανταλλάγματα. Στην κορυφή της κινεζικής ατζέντας βρίσκεται η Ταϊβάν, το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος. Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν πως η Ταϊβάν, θα λειτουργήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί της Κίνας, ενώ άλλοι φοβούνται πως μια συμφωνία θα μπορούσε ακόμα και να ενθαρρύνει το Πεκίνο προς την οδό της βίαιης κατάληψης της Ταϊβάν.