Αφού ανακοίνωσε χθες ότι επίκειται το τέλος της αποστολής του, η αμερικανική εταιρεία Intuitive Machines διαβεβαίωσε σήμερα ότι το διαστημικό σκάφος «Οδυσσέας», το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλοιο που έφτασε στη Σελήνη, την περασμένη εβδομάδα, λειτουργεί ακόμη – προς το παρόν.

Ο «Οδυσσέας» «εξακολουθεί να συλλέγει ηλιακή ενέργεια στη Σελήνη, επιτρέποντας στους ελεγκτές πτήσης να λαμβάνουν δεδομένα από την περιοχή του νότιου πόλου» του δορυφόρου της Γης, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Odysseus continues to generate solar power on the Moon, allowing flight controllers to continue gathering data from the south pole region in furtherance of the

IM-1 Mission objectives.

Flight controllers are analyzing new solar charging data and using the additional time to…

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 28, 2024

