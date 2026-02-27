Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε «άμεση παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, μετά την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα των δύο χωρών.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γκουτέρες εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για την αύξηση της βίας και τον αντίκτυπό της στους αμάχους.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί πολύ για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, και για τον αντίκτυπο αυτής της βίας στον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω της διπλωματικής οδού.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ανθρωπιστικές συνέπειες στο Αφγανιστάν, όπου σχεδόν 22 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας και ανασφάλειας στην περιοχή.