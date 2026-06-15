Την ένθερμη υποστήριξή του στις προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Πιο συγκεκριμένα με επίσημη τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του ΟΗΕ χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει η πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να εμπεδωθεί ένα κλίμα ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Πρόκειται για κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ, ευχαριστώντας με την ευκαιρία διάφορες χώρες για τον μεσολαβητικό ρόλο τους, ξεκινώντας από το Πακιστάν.