Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών χαιρέτισε την επίσημη υπογραφή των Συμφωνιών της Ουάσιγκτον για την ειρήνη και την ευημερία μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) και της Ρουάντας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντικό ορόσημο» για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σε δήλωση που εκφωνήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες επαίνεσε τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 4 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «επαινεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για τις προσπάθειές του» και συγχαίρει τον Πρόεδρο της ΛΔΚ Φελίξ Τσισεκέντι και τον Πρόεδρο της Ρουάντας Πολ Καγκάμε για την επίτευξη της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι οι συμφωνίες αποτελούν «κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας» και για την προώθηση των προσπαθειών που αποσκοπούν στη μόνιμη ειρήνη στην ανατολική ΛΔΚ, μια περιοχή που έχει πληγεί επί δεκαετίες από συγκρούσεις.

Χαιρέτισε επίσης «τη σημαντική πρόοδο» που έχει σημειωθεί τόσο στη διαδικασία της Ντόχα όσο και σε εκείνη υπό την Αφρικανική Ένωση, καλώντας όλες τις πλευρές να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους — συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, όπως προβλέπεται από το ψήφισμα 2773 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO), «παραμένουν έτοιμα να συνεχίσουν να στηρίζουν όλες τις προσπάθειες για βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στη ΛΔ Κονγκό και στην ευρύτερη περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ