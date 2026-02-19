Βροχή πέφτουν οι υποσχέσεις για επενδύσεις εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων δολαρίων στη σύνοδο που διεξάγεται στο Νέο Δελχί για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ/ΑΙ), την ώρα που οι δωρεές για την καταπολέμηση του λιμού συνεχίζουν να μειώνονται, επεσήμανε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός του διευθυντής, Καρλ Σκάου, βρίσκεται στην Ινδία με την ελπίδα ότι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιτρέψει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να διορθωθεί η κρίση χρηματοδότησης για τους εκατομμύρια υποσιτισμένους του πλανήτη.

«Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες σε όλα τα μέτωπα», επεσήμανε ο Σκάου στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο AFP. «Πολύ λίγη προσοχή δίνεται στην κρίση επισιτιστικής ανασφάλειας και στις δυσκολίες όσων προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν», πρόσθεσε.

Περίπου 318 εκατομμύρια άνθρωποι από 68 χώρες είναι αντιμέτωποι φέτος με σοβαρό κίνδυνο λιμού λόγω ένοπλων συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών που επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν που είχε καταγραφεί πριν πέντε χρόνια, διευκρίνισε το WFP.

Μια αύξηση που τροφοδοτείται από την αλυσιδωτή αντίδραση των πολέμων: οι μάχες διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, οι τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων εκτοξεύονται στα ύψη και οι συγκομιδές μειώνονται.

Σε αυτό το περιβάλλον το έργο των υπηρεσιών του ΟΗΕ ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται «ολοένα και πιο επικίνδυνο», υπογράμμισε ο Σκάου, υπενθυμίζοντας ότι ένας εργαζόμενος του WFP σκοτώθηκε την Τρίτη (17/2) στο Νότιο Σουδάν.

Το μέλλον πολλών ανθρωπιστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο απειλείται σοβαρά μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, πέρυσι τον Ιανουάριο, να περικόψει δραστικά τη χρηματοδότηση που προσφέρουν οι ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια.

«Περισσότερη αποτελεσματικότητα»

Ο προϋπολογισμός του WFP μειώθηκε κατά 40% το 2025, γεγονός που ανάγκασε την υπηρεσία «να αναθεωρήσει βιαίως τις προτεραιότητές της», σχολίασε ο αναπληρωτής εκτελεστικός του διευθυντής.

Για παράδειγμα, στο Αφγανιστάν μειώθηκε κατά το ήμισυ η χρηματοδότηση για τις μερίδες συσσιτίου.

«Γνωρίζουμε ότι άνθρωποι θα πεθάνουν αυτόν τον χειμώνα», παραδέχτηκε ο Σκάου. «Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη βοήθεια προς χήρες που έχουν πολλά παιδιά».

Αντίστοιχες περικοπές έγιναν στο Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό 11 εκατομμυρίων, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σε ένα πλαίσιο μείωσης των πόρων, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του WFP πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τις οδούς παράδοσης της βοήθειας, να προβλέψει τις μειώσεις των καλλιεργειών και να εντοπίσει καλύτερα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Ο αρμόδιος της υπηρεσίας για τα στατιστικά στοιχεία, Μαγκάν Νάιντου, επιβεβαίωσε ότι τα εργαλεία της ΑΙ προσφέρουν «μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» στις επιμελητειακές επιχειρήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διανομή βοήθειας.

«Είναι απολύτως απαραίτητο όταν καταρρέει η χρηματοδότηση», υπογράμμισε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι η ΑΙ ενισχύει την αποτελεσματικότητα κατά 30% με 50%.

Και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), ήδη χρησιμοποιούν την ΑΙ για να ενισχύσουν την παραγωγή των καλλιεργητών.