Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ενημερώθηκαν από τον στρατό του Ισραήλ πως περίπου 1,1 εκατ. Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας διατάχθηκαν να μετακινηθούν προς τον νότιο τομέα του θύλακα εντός 24 ωρών και απηύθυναν έκκληση να «ακυρωθεί» η διαταγή αυτή.

«Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», τόνισε Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν σθεναρή έκκληση οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν επιβεβαιωθεί, να ακυρωθεί προκειμένου να αποφευχθεί να μεταμορφωθεί αυτή που είναι ήδη τραγωδία σε καταστροφή», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Ντουζαρίκ, η διαταγή αφορά τους πάντες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ΟΗΕ και χιλιάδων ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του διεθνούς οργανισμού, κυρίως σχολεία, κέντρα υγείας και κλινικές.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως αξιώνει να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους όλοι οι άμαχοι στην πόλη της Γάζας προς νότο.

Διεμήνυσε πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Πρόσθεσε πως η εκκένωση της πόλης πρέπει να γίνει για την ασφάλεια των αμάχων και πως θα επιτραπεί να επιστρέψουν μόνο αφού δώσει αυτός πράσινο φως.

Ακόμη, διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον «φράκτη» –το τείχος– που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, χαρακτήρισε «ντροπή» την αντίδραση του διεθνούς οργανισμού στη διαταγή του ισραηλινού στρατού να φύγουν εντός 24 ωρών προς νότο όσοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας ζουν βόρεια της κοινότητας Ουάντι Γάζα, κατηγορώντας τις υπηρεσίες του ότι «για χρόνια κάνουν τα στραβά μάτια» στη χρήση του άμαχου πληθυσμού ως ασπίδας και πολιτικών υποδομών για αποθήκευση όπλων.

«Αντί να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ πολίτες του οποίου σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς και παρ’ όλ’ αυτά προσπαθεί να αποτρέψει το να πάθουν κακό άμαχοι, (ο ΟΗΕ) του κάνει κήρυγμα», πρόσθεσε ο πρεσβευτής.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στον Λίβανο, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), υπογραμμίζοντας πως τα όπλα αυτά εκθέτουν άμαχους αδιακρίτως στον κίνδυνο να υποστούν σοβαρό και μακρόχρονο τραυματισμό.

Ερωτηθείς σχετικά με την κατηγορία της οργάνωσης, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως «δεν είναι επί του παρόντος ενήμερος για τη χρήση όπλων που περιέχουν λευκό φώσφορο στη Γάζα». Δεν σχολίασε την πληροφορία περί χρήσης τέτοιων πυρομαχικών στον Λίβανο.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του με 1.300 νεκρούς. Πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ενεπλάκη επίσης σε ανταλλαγές πυρών με μαχητές του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Η HRW τόνισε σε ανακοίνωσή της πως επαλήθευσε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκαν στον Λίβανο τη 10η Οκτωβρίου και στην πόλη της Γάζας την 11η Οκτωβρίου και καταγράφουν «πολλαπλές εκρήξεις στον αέρα οβίδων με πυρομαχικά λευκού φωσφόρου», αντίστοιχα σε δυο αγροτικές περιοχές και στο λιμάνι.

Παρέθεσε συνδέσμους προς δύο βίντεο, αναρτημένα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που εξηγεί ότι δείχνουν «οβίδων 155 χιλιοστών του πυροβολικού με λευκό φώσφορο να χρησιμοποιούνται» για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού, ή για την επισήμανση στόχων, ή φωτισμό τοποθεσιών, ή για άλλους σκοπούς. Και τα δύο τραβήχτηκαν κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, σημείωσε.

