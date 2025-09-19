Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε την Παρασκευή (19/9) την επαναφορά των οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά πρωτοβουλία της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Τα τρία ευρωπαϊκά έθνη έχουν υπογράψει μια συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), που αποσκοπεί στο να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι τρεις χώρες ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει παραβιάσει τις υποσχέσεις του βάσει της συνθήκης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δηλώνει ότι υπέβαλε μια «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση στις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την αποτροπή της επιστροφής των κυρώσεων.

«Καλούμε (το Ιράν) να δράσει τώρα», λέει η Βρετανίδα πρέσβειρα Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, αφού ψήφισε κατά ενός ψηφίσματος που θα παρέτεινε την τρέχουσα αναστολή των κυρώσεων.

Αφήνει ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συγκεντρωθούν στη Νέα Υόρκη.

Τι λέει το κείμενο του ψηφίσματος

Το κείμενο του ψηφίσματος, που κατατέθηκε από τη Νότια Κορέα – που ασκεί καθήκοντα προεδρίας- προέβλεπε τη συνέχιση της άρσης κυρώσεων. Καθώς δεν εγκρίθηκε, οι κυρώσεις πρόκειται να επανέλθουν μετά τις 27 Σεπτεμβρίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει κάποια συμφωνία. Πρόκειται για τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που είχαν τερματιστεί το 2015.

To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περιλάμβανε τέσσερις ψήφους υπέρ, εννια κατά και δύο αποχές. Υπέρ τάχθηκαν η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Αλγερία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σομαλία, Σιέρα Λεόνε και ο Παναμάς καταψήφισαν το σχέδιο Ψηφίσματος, ενώ η Γουιάνα και Δημοκρατία της Κορέας δήλωσαν αποχή.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Α. Μπαλτά, στην επεξήγηση ψήφου τόνισε τρία σημεία:

Πρώτον, επανέλαβε «την ανησυχία μας για την έκταση και τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», σημειώνοντας ότι «το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει επαρκώς σε αυτές τις ανησυχίες». Υπογράμμισε ότι «οι επιθεωρήσεις του IAEA όπως προβλέπονται στη JCPOA, δεν έχουν επαναληφθεί, και πληροφορίες για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου δεν έχουν παρασχεθεί». Αναγνώρισε πάντως, ότι «τα πρόσφατα βήματα που έγιναν από το Ιράν είναι ευπρόσδεκτα και θετική δήλωση προθέσεων, αλλά πρέπει να ακολουθηθούν από απτές δεσμεύσεις».

Δεύτερον, τόνισε ότι «αυτή η ψηφοφορία δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αφετηρία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς μια διπλωματική επίλυση».

Τρίτον, ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, επεσήμανε ότι «τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά», καθώς «ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της διπλωματίας, αλλά ας εκμεταλλευτούμε την παρούσα στιγμή».

Ικανοποίηση από το Ισραήλ

Αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα που επιβάλλει κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ ανέφερε σε ανάρτησή του: «Ο στόχος της διεθνούς κοινότητας πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος: να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικές δυνατότητες».